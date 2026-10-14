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सोलन के मालरोड पर साईं बाबा के समाधि दिवस पर निकली भव्य शोभायात्रा, जगह-जगह लगे भंडारे
शिरडी साईं मंदिर सोलन की ओर से साईं बाबा के समाधि दिवस पर मालरोड पर भव्य शोभायात्रा निकाली गई। बैंड-बाजे के साथ निकली इस शोभायात्रा में साईं बाबा के साथ भगवान गणेश सहित अन्य देवी-देवताओं की झांकियां भी शामिल रहीं।
शोभायात्रा के दौरान मालरोड पर लोगों को प्रसाद वितरित किया गया। आयोजकों ने लोगों से साईं बाबा के बताए मार्ग पर चलने और उनके संदेशों को अपने जीवन में अपनाने का आह्वान किया।
समाधि दिवस के अवसर पर मालरोड पर जगह-जगह भंडारों का आयोजन भी किया गया। लोगों ने भंडारों में पहुंचकर प्रसाद ग्रहण किया। धार्मिक आयोजन के माध्यम से श्रद्धालुओं ने साईं बाबा के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त की।
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