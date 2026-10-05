{"_id":"6ac364e1e8cacf6ba20558c4","slug":"video-parwanoo-esi-hospital-gets-12-channel-ecg-machine-csr-fund-2026-10-05","type":"video","status":"publish","title_hn":"सोलन: परवाणू ईएसआई अस्पताल को मिली 12 चैनल ईसीजी मशीन, मरीजों को जांच में होगी सहूलियत","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने की दिशा में परवाणू के ईएसआई अस्पताल को नई सुविधा मिली है। अस्पताल को सीएसआर फंड के माध्यम से 12 चैनल ईसीजी मशीन उपलब्ध करवाई गई है। सोमवार को अस्पताल की प्रभारी डॉ. ज्योति कपिल की मौजूदगी में यह मशीन अस्पताल को सौंपी गई। नई मशीन उपलब्ध होने से अस्पताल में आने वाले मरीजों को हृदय संबंधी जांच की सुविधा और अधिक प्रभावी तरीके से मिल सकेगी। खास बात यह है कि अस्पताल में प्रतिदिन बड़ी संख्या में मरीजों की ईसीजी जांच होती है, ऐसे में नई मशीन स्वास्थ्य सेवाओं के लिए उपयोगी साबित होने की उम्मीद है। ईएसआई अस्पताल की प्रभारी डॉ. ज्योति कपिल ने बताया कि अस्पताल में प्रतिदिन करीब 50 से 60 मरीजों की ईसीजी की जाती है। इसके अलावा रात के समय भी लगभग चार से पांच मरीजों की ईसीजी जांच होती है। ऐसे में अस्पताल में 12 चैनल ईसीजी मशीन की उपलब्धता से जांच प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने में मदद मिलेगी। मरीजों को आवश्यक जांच के लिए बेहतर सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। मशीन आनंद महाले के सीएसआर फंड से अस्पताल को भेंट की गई है। अस्पताल प्रशासन ने इस सहयोग को मरीजों के लिए महत्वपूर्ण बताया है। ईसीजी हृदय की विद्युत गतिविधि की जांच के लिए इस्तेमाल होने वाली एक महत्वपूर्ण चिकित्सीय जांच है। अस्पताल में इसकी नियमित जरूरत को देखते हुए नई मशीन से स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूती मिलने की उम्मीद है।

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