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Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Sardar Patel University: Date sheet for Prak Shastri supplementary exams released; find out when they begin.

सरदार पटेल विश्वविद्यालय: प्राक शास्त्री की अनुपूरक परीक्षाओं की डेटशीट जारी, जानें कब से शुरू होंगी

Mon, 28 Sep 2026 06:01 PM IST
Krishan Singh संवाद न्यूज एजेंसी, मंडी।
संवाद न्यूज एजेंसी, मंडी। Published by: Krishan Singh Updated Mon, 28 Sep 2026 06:01 PM IST
सार

परीक्षाओं के लिए राजकीय महाविद्यालय चंबा, राजकीय महाविद्यालय धर्मशाला, राजकीय महाविद्यालय कुल्लू और राजकीय संस्कृत महाविद्यालय पुराना बाजार सुंदरनगर को केंद्र बनाया गया है।

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Sardar Patel University: Date sheet for Prak Shastri supplementary exams released; find out when they begin.
सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी। - फोटो : अमर उजाला नेटवर्क

विस्तार
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सरदार पटेल विश्वविद्यालय मंडी ने प्राक शास्त्री प्रथम वर्ष की अनुपूरक परीक्षाओं की संभावित डेटशीट जारी कर दी है। अक्तूबर और नवंबर 2026 में प्रस्तावित परीक्षाएं दोपहर 2 बजे से शुरू होंगी। पहली परीक्षा 12 अक्तूबर को व्याकरण की होगी। इसके बाद 14 अक्तूबर को काव्य नाटक, 16 अक्तूबर को रचना अनुवाद एवं गद्य-पद्य, 21 अक्तूबर को दर्शन, 23 अक्तूबर को अंग्रेजी और 27 अक्तूबर को हिंदी की परीक्षा होगी। अंतिम परीक्षा में इतिहास और राजनीतिक विज्ञान विषय शामिल हैं। परीक्षाओं के लिए राजकीय महाविद्यालय चंबा, राजकीय महाविद्यालय धर्मशाला, राजकीय महाविद्यालय कुल्लू और राजकीय संस्कृत महाविद्यालय पुराना बाजार सुंदरनगर को केंद्र बनाया गया है। परीक्षा नियंत्रक डॉ. सुनील ठाकुर ने बताया कि डेटशीट संभावित है। विद्यार्थियों को विश्वविद्यालय की ओर से जारी होने वाली आगामी सूचनाओं पर नजर रखने की सलाह दी गई है।

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यूजी पुनर्मूल्यांकन का परिणाम जारी
सरदार पटेल विश्वविद्यालय मंडी ने मई और जून 2026 यूजी एंड सेमेस्टर परीक्षाओं के पुनर्मूल्यांकन का पहला परिणाम घोषित कर दिया है। बीवॉक (आरएम), बीवॉक (एचएंडटी), बीएचएम, बीबीए, बीसीए, बीपीई, बीपीएड तथा पीजीडीसीए प्रथम एवं द्वितीय सेमेस्टर के पुनर्मूल्यांकन परिणाम जारी किए गए हैं। विश्वविद्यालय की ओर से परिणामों की विषयवार सूची अधिसूचना के साथ जारी की है। परीक्षा नियंत्रक डाॅ. सुनील ठाकुर ने विद्यार्थियों को अपने रिकॉर्ड के लिए मार्क्स, ग्रेड की प्रति डाउनलोड कर सुरक्षित रखने की सलाह दी गई है। उन्होंने बताया कि शेष विद्यार्थियों का पुनर्मूल्यांकन परिणाम जल्दी जारी कर दिया जाएगा।
 

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