हिमाचल माैसम: मानसून की विदाई से पहले झमाझम बरसे बादल, तापमान गिरा, जानें कब तक जारी रहेगा बारिश का दाैर

इन जिलों में छह घंटे जारी रहेगी बारिश

माैसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार अगले छह घंटों(शाम 5:30 से रात 11:30 बजे तक) शिमला व सोलन जिले के साथ सिरमौर, मंडी, कुल्लू, बिलासपुर और किन्नौर के कुछ भागों हल्की से मध्यम बारिश और एक दो जगहों पर तेज बारिश के दौर होने की बहुत संभावना है। माैसम विभाग के अनुसार 29 सितंबर को राज्य में कुछ जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। चोटियों पर बर्फबारी जारी रहने के आसार हैं। इसके बाद 30 सितंबर से 4 अक्तूबर तक पूरे प्रदेश में माैसम साफ रहने का पूर्वानुमान है। वहीं दक्षिण-पश्चिम मानसून की वापसी की रेखा गुरदासपुर, चंडीगढ़, मुजफ्फरनगर, अलीगढ़, धौलपुर, उदयपुर, डीसा, नलिया से होकर गुजर रही है।