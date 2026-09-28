हिमाचल: एशियन गेम्स पदक विजेताओं के लिए 5.33 करोड़ के नकद पुरस्कारों की घोषणा, सीएम सुक्खू ने किया एलान

2024 में 17.44 करोड़ रुपये की इनामी राशि दी गई: सीएम

उन्होंने बताया कि 2024 में अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले या पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को कुल 17.44 करोड़ रुपये की इनामी राशि दी गई। तीन प्रतिशत स्पोर्ट्स कोटा के तहत अब तक 99 खिलाड़ियों को नौकरी दी गई है। राज्य और राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले छात्रों को अपनी पढ़ाई और खेल गतिविधियों के बीच तालमेल बिठाने के लिए विशेष छुट्टी भी दी जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि खिलाड़ियों के लिए डाइट अलाउंस (आहार भत्ता) भी बढ़ाया गया है। राज्य के बाहर होने वाली प्रतियोगिताओं के लिए 500 रुपये प्रतिदिन, राज्य स्तर पर 400 रुपये, जिला स्तर पर 300 रुपये और ब्लॉक स्तर पर 240 रुपये का अलाउंस दिया जा रहा है। स्पोर्ट्स हॉस्टल में रहने वाले एलिमेंट्री एजुकेशन (प्रारंभिक शिक्षा) स्तर के खिलाड़ियों को भी 250 रुपये प्रतिदिन का डाइट अलाउंस दिया जाता है। उन्होंने आगे कहा कि राज्य के बाहर खेल आयोजनों में भाग लेने वाले एथलीटों के लिए यात्रा की सुविधाओं में भी सुधार किया गया है। 200 किलोमीटर तक यात्रा करने वाले एथलीटों को एसी 3-टियर ट्रेन का किराया दिया जाएगा, जबकि 200 किलोमीटर से ज़्यादा यात्रा करने वाले एथलीट इकोनॉमी क्लास के हवाई किराए के हकदार होंगे।