{"_id":"6ae864701c68dc5efb08f45a","slug":"video-himalayan-queen-second-train-dharampur-to-shimla-started-2026-11-02","type":"video","status":"publish","title_hn":"सोलन: कालका-शिमला रेललाइन पर दूसरी ट्रेन हिमालयन क्वीन शुरू, पहले दिन विदेशी पर्यटकों ने किया सफर","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

विश्व धरोहर कालका-शिमला रेललाइन पर पर्यटकों की सुविधा बढ़ाने के लिए रेलवे की ओर से हिमालयन क्वीन की दूसरी ट्रेन सेवा शुरू की गई है। सोमवार, 2 नवंबर को धर्मपुर रेलवे स्टेशन से हिमालयन क्वीन दोपहर 1 बजकर 28 मिनट पर शिमला के लिए रवाना हुई। पहले दिन ही विदेशी पर्यटकों ने इस ट्रेन में सफर किया। कालका-शिमला रेललाइन पर पर्यटकों की बढ़ती आवाजाही को देखते हुए दूसरी ट्रेन शुरू होने से यात्रियों को अतिरिक्त सुविधा मिलने की उम्मीद है। अब पहली ट्रेन में सीटें नहीं मिलने की स्थिति में पर्यटकों के पास सफर के लिए एक और विकल्प उपलब्ध होगा। जानकारी के अनुसार, हिमालयन क्वीन को विदेशी पर्यटकों की पसंद माना जा रहा है। उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले दिनों में यह ट्रेन देश-विदेश से आने वाले पर्यटकों के बीच लोकप्रिय होगी। खासकर उन यात्रियों को इसका लाभ मिलेगा, जिन्हें पहली ट्रेन में सीट नहीं मिल पाती थी। दूसरी ट्रेन सेवा शुरू होने से कालका-शिमला रेललाइन पर पर्यटकों को सफर के अधिक विकल्प मिलेंगे और पर्यटन सीजन के दौरान यात्रियों की सुविधा बढ़ेगी।

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