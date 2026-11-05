{"_id":"6aec408a7569cdee06037a67","slug":"video-dhanteras-shopping-rush-in-solan-markets-2026-11-05","type":"video","status":"publish","title_hn":"धनतेरस से पहले ही सोलन के बाजारों में उमड़ी भीड़, बर्तन और ज्वेलरी की दुकानों पर सबसे ज्यादा रौनक","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

धनतेरस का त्योहार भले ही शुक्रवार को मनाया जाएगा, लेकिन सोलन के बाजारों में खरीदारी का उत्साह अभी से दिखाई देने लगा है। शहर के प्रमुख बाजारों में सुबह से ही ग्राहकों की आवाजाही बढ़ गई है। बर्तन, ज्वेलरी और अन्य दुकानों पर लोग अपनी पसंद का सामान देखने और खरीदने पहुंच रहे हैं। त्योहार से पहले ही बाजारों में रौनक लौटने से कारोबारियों के चेहरे भी खिले हुए हैं। धनतेरस पर नए बर्तन खरीदने की परंपरा के चलते शहर में बर्तनों की दुकानों पर सबसे ज्यादा चहल-पहल देखने को मिल रही है। लोग स्टील, तांबे और अन्य धातुओं से बने बर्तनों के दाम पूछने के साथ अपनी जरूरत के अनुसार खरीदारी कर रहे हैं। वहीं, ज्वेलरी की दुकानों पर भी ग्राहकों की आवाजाही बनी हुई है। कई लोग धनतेरस के लिए आभूषण और अन्य शुभ वस्तुओं की खरीदारी की तैयारी कर रहे हैं। त्योहारी सीजन को देखते हुए दुकानदारों ने भी अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए विभिन्न प्रकार के ऑफर और छूट दी जा रही हैं। बाजारों में खरीदारी के साथ सामान की कीमतों की तुलना करने वालों की भी अच्छी खासी संख्या पहुंच रही है। धनतेरस से पहले सोलन के बाजारों में बढ़ती रौनक से व्यापारियों को अच्छे कारोबार की उम्मीद है।

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