Solan News: 35 महिलाओं ने दिया आंगनबाड़ी सहायिका पदों के लिए साक्षात्कार

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सोलन। जिला कल्याण भवन के बाल विकास परियोजना कार्यालय में वीरवार को आंगनबाड़ी सहायिकाओं के पदों के लिए साक्षात्कार का आयोजन किया गया। 12 केंद्रों से लगभग 35 महिलाओं ने इसमें भाग लिया। छह महिलाएं अनुपस्थित रहीं। जिला एसडीएम नीरजा शर्मा की मौजूदगी में सुबह 10:30 बजे साक्षात्कार शुरू हुए। इसमें जोखड़ी, ढलेन, जमरोट, भरोल, कोरों, कोटला, गौल, धुंदी, गण की सेर, मोलो खुर्द, कलोडपाजो, ऊंचा गांव केंद्रों से महिलाएं साक्षात्कार के लिए पहुंचीं।