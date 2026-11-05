Solan News: वेतन बढ़ाने की मांग को लेकर कामगारों ने किया प्रदर्शन

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साढ़े पांच घंटे चला प्रदर्शन, महाप्रबंधक के समझाने पर काम पर लौटेसंवाद न्यूज एजेंसीबरोटीवाला (सोलन)। औद्योगिक क्षेत्र झाड़माजरी में एक निजी उद्योग में वेतन बढ़ाने की मांग को लेकर कामगारों ने प्रदर्शन किया और करीब साढ़े पांच घंटे तक काम बंद रखा। इस दौरान कंपनी के कामगारों ने कंपनी प्रबंधकों के खिलाफ नारेबाजी की।सुबह 8 बजे कंपनी में कामगार गेट पर एकत्रित हो गए। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि प्रदेश सरकार ने कामगारों की दिहाड़ी बढ़ा दी है लेकिन अभी तक कंपनी की ओर से उन्हें बढ़े हुए पैसे के साथ वेतन नहीं दिया जा रहा है। सैकड़ों कामगार कंपनी के गेट पर प्रदर्शन करते रहे। बाद में कंपनी के प्रबंधकों ने उन्हें समझाया लेकिन कामगार अपनी मांग पर अड़े रहे। कामगार का आरोप था कि अप्रैल में सरकार ने कामगारों की दिहाड़ी बढ़ाई है लेकिन कंपनी की ओर से अभी तक उन्हें बढ़ी हुई दिहाड़ी नहीं दी जा रही है।इस बीच कंपनी के महाप्रबंधक अरुण कुमार ने कामगारों को बताया कि सरकार ने जो वेतन बढ़ाया है उसकी अधिसूचना उनके पास नहीं आई है। जैसे ही अधिसूचना आती है तो उन्हें बढ़े हुए वेतन का एरियर समेत पैसा उनके खाते में जमा कराया जाएगा। इस बारे में कंपनी की ओर से गेट पर नोटिस लगाया गया। उसके बाद कामगारों ने अपनी हड़ताल को बंद किया और काम पर लौट गए।