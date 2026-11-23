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शिलाई विधानसभा क्षेत्र के चांदनी में 75 लाख रुपये की लागत से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का नया भवन बनाया जाएगा। सोमवार को उद्योग एवं श्रम रोजगार मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने भवन की आधारशिला रखकर निर्माण कार्य शुरू करवाया। इस भवन के बनने से क्षेत्र की करीब 20 पंचायतों के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकेंगी। इस अवसर पर जनसभा को संबोधित करते हुए उद्योग मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ग्रामीण और दुर्गम क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने के लिए प्राथमिकता से काम कर रही है। सरकार का प्रयास है कि लोगों को बेहतर उपचार के लिए प्रदेश से बाहर नहीं जाना पड़े। उन्होंने संबंधित विभाग के अधिकारियों को पीएचसी भवन का निर्माण छह माह के भीतर पूरा करने के निर्देश दिए। उद्योग मंत्री ने लोगों की समस्याएं सुनीं और संबंधित अधिकारियों को इनके शीघ्र समाधान के निर्देश दिए। इस मौके पर सिरमौर कृषि उपज एवं विपणन समिति के अध्यक्ष सीताराम शर्मा, शिलाई कांग्रेस समिति के कार्यकारी अध्यक्ष रघुवीर सिंह कपूर, ग्राम पंचायत चांदनी के प्रधान यशपाल ठाकुर, उपप्रधान मामराज, कांग्रेस समिति के उपाध्यक्ष मामराज ठाकुर, वरिष्ठ कांग्रेसी अतर सिंह राणा, लोक निर्माण विभाग के अधीक्षण अभियंता योगेश शर्मा, खंड स्वास्थ्य अधिकारी केएल भगत, खंड विकास अधिकारी राजेश नेगी सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी, कर्मचारी और स्थानीय ग्रामीण मौजूद रहे।

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