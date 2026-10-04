{"_id":"6ac1d45a84802a84ed062eb5","slug":"video-paonta-sahib-yamuna-bridge-accident-three-dead-2026-10-04","type":"video","status":"publish","title_hn":"पांवटा साहिब में आधी रात को भीषण हादसा, डंपर से टकराई कार; 3 लोगों की मौत","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

पांवटा साहिब में आधी रात को भीषण हादसा, डंपर से टकराई कार; 3 लोगों की मौत

Ankesh Dogra

Updated Sun, 04 Oct 2026 09:51 AM IST Updated Sun, 04 Oct 2026 09:51 AM IST







Link Copied



पांवटा साहिब के पुराने यमुना पुल पर देर रात करीब 11 बजे दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। एक कार आगे चल रहे डंपर से टकरा गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और उसमें सवार तीन लोगों की मौत हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर हादसे की जांच शुरू कर दी है। ... और पढ़ें

विज्ञापन