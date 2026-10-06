{"_id":"6ac4b9d5c66985eaa50217f0","slug":"video-rampur-district-level-under-19-girls-indoor-games-competition-started-2026-10-06","type":"video","status":"publish","title_hn":"रामपुर में जिला स्तरीय अंडर-19 छात्रा वर्ग इनडोर गेम्स शुरू, 15 जोन के 283 खिलाड़ी दिखाएंगे दमखम","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

पीएम श्री उत्कृष्ट राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला रामपुर में मंगलवार को जिला स्तरीय अंडर-19 छात्रा वर्ग की इनडोर गेम्स प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। प्रतियोगिता में जिले के विभिन्न हिस्सों से पहुंची छात्रा खिलाड़ी खेल भावना के साथ अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर रही हैं। प्रतियोगिता में जिले के 15 जोन से 283 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। इन खिलाड़ियों के बीच 12 विभिन्न खेल विधाओं में मुकाबले होंगे। प्रतियोगिता को लेकर खिलाड़ियों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। प्रतियोगिता के शुभारंभ अवसर पर स्कूल प्रबंधन समिति के अध्यक्ष राजेंद्र कुमार मुख्यातिथि के रूप में उपस्थित रहे। स्कूल के प्रधानाचार्य यशपाल ठाकुर ने मुख्यातिथि का स्वागत किया। इस दौरान मुख्यातिथि को मफलर और स्मृति चिह्न भेंट कर सम्मानित किया गया। प्रधानाचार्य यशपाल ठाकुर ने प्रतियोगिता में भाग लेने पहुंची सभी छात्रा खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि इस तरह की प्रतियोगिताओं से विद्यार्थियों को अपनी खेल प्रतिभा दिखाने के लिए बेहतर मंच मिलता है। साथ ही खेलों के माध्यम से खिलाड़ियों में अनुशासन, आपसी सहयोग और खेल भावना को भी बढ़ावा मिलता है। उन्होंने कहा कि प्रतियोगिता के दौरान खिलाड़ियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करवाने का प्रयास किया जाएगा, ताकि वे पूरे उत्साह के साथ मुकाबलों में हिस्सा ले सकें। मुख्यातिथि राजेंद्र कुमार ने भी खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाया। उन्होंने छात्राओं से खेल भावना के साथ प्रतियोगिता में हिस्सा लेने और अपनी प्रतिभा का बेहतर प्रदर्शन करने का आह्वान किया। मुख्यातिथि ने स्कूल के लिए 5100 रुपये देने की घोषणा भी की। इस घोषणा के बाद स्कूल प्रबंधन ने उनका आभार जताया। जिला स्तरीय प्रतियोगिता में विभिन्न जोन से पहुंची छात्रा खिलाड़ियों के बीच होने वाले मुकाबलों को लेकर स्कूल परिसर में खेल गतिविधियां तेज हो गई हैं। अब खिलाड़ी अपने-अपने खेल में बेहतर प्रदर्शन कर अगले स्तर पर जगह बनाने के लिए मैदान में उतरेंगी।

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