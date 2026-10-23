रामपुर बुशहर: इंदु शेखर शर्मा बोले- एनएसएस शिविर विद्यार्थियों को समाज सेवा और वास्तविक जीवन का अनुभव कराते हैं

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पीएम श्री जेबीएलके राजकीय उत्कृष्ट वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला कुमारसैन में आयोजित राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस) के सात दिवसीय शिविर में प्रवक्ता इंदु शेखर शर्मा ने स्वयंसेवियों को समाज सेवा और सामाजिक जिम्मेदारियों के महत्व के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि एनएसएस शिविर विद्यार्थियों को समाज सेवा के लिए प्रेरित करने के साथ वास्तविक जीवन की परिस्थितियों को समझने और उनसे सीखने का अवसर प्रदान करते हैं। इंदु शेखर शर्मा ने कहा कि एनएसएस के माध्यम से विद्यार्थी किताबी ज्ञान से आगे बढ़कर समाज के बीच रहकर लोगों की समस्याओं को समझते हैं। साथ ही, वे इन समस्याओं के समाधान में योगदान देना भी सीखते हैं। उन्होंने बताया कि शिविर के दौरान स्वच्छता अभियान, जागरूकता रैलियों और विभिन्न सामाजिक गतिविधियों में भाग लेकर स्वयंसेवी अपनी जिम्मेदारियों को समझते हैं। उनके प्रयास समाज के अन्य लोगों को भी सकारात्मक कार्यों के लिए प्रेरित करते हैं। इंदु शेखर शर्मा ने कहा कि नशे की बढ़ती प्रवृत्ति और सामाजिक कुरीतियां समाज के सामने गंभीर चुनौतियां हैं। इनके उन्मूलन के लिए युवाओं को आगे आकर जागरूकता अभियान चलाने चाहिए। उन्होंने स्वयंसेवियों से आह्वान किया कि वे खुद नशे से दूर रहें और अपने परिवार, मित्रों तथा आसपास के लोगों को भी इसके दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करें। उन्होंने सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए युवाओं की सक्रिय भागीदारी को महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने विद्यार्थियों से अनुशासन बनाए रखने, सामाजिक जिम्मेदारियों का निर्वहन करने और समाज में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया। उनके अनुसार, एनएसएस शिविर युवाओं में सेवा भावना, सहयोग, नेतृत्व क्षमता और सामाजिक संवेदनशीलता विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। शिविर के दौरान स्वयंसेवियों को प्रेरित किया गया कि वे यहां प्राप्त अनुभवों और सीख को अपने दैनिक जीवन में अपनाएं। साथ ही, समाज में जागरूकता फैलाकर स्वच्छ, जागरूक और नशामुक्त समाज के निर्माण में योगदान दें।

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