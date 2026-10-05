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रामपुर बुशहर: नारकंडा में गाहन नाला सड़क के सर्वे से पहले ग्रामीणों ने बताईं समस्याएं, जल्द निर्माण की उम्मीद
विकासखंड नारकंडा की ग्राम पंचायत जंजैली के आहार क्षेत्र में प्रस्तावित गाहन नाला से हरिजन बस्ती गाहन सड़क के सर्वे से पहले ग्रामीणों ने सड़क निर्माण से जुड़ी अपनी समस्याएं और आवश्यकताएं पंचायत प्रतिनिधियों के समक्ष रखीं। ग्रामीणों ने कहा कि सड़क बनने से गाहन गांव और आसपास की बस्तियों को आवागमन, स्वास्थ्य सेवाओं और अन्य जरूरी सुविधाओं तक पहुंच में राहत मिलेगी। पंचायत प्रतिनिधियों ने क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति और लोगों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए सड़क निर्माण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने तथा मांग को संबंधित विभाग और सरकार के समक्ष रखने का आश्वासन दिया।
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