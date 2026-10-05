रामपुर बुशहर: ननखड़ी में पहली बार दशहरा पर होगा रावण दहन, 18 से 20 अक्तूबर तक सजेगा महोत्सव

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ननखड़ी के सदाबहार स्टेडियम में आर्यवर्त एजुकेशन वेलफेयर एंड चैरिटेबल सोसाइटी की ओर से 18 से 20 अक्तूबर तक ननखड़ी महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। महोत्सव के पहले खेल संस्करण में पंचायत स्तरीय वॉलीबाल, कबड्डी, महिला रस्साकशी, शतरंज और कैरम सहित कई प्रतियोगिताएं होंगी। वॉलीबाल की विजेता टीम को 31 हजार रुपये और ट्रॉफी, जबकि कबड्डी विजेता को 21 हजार रुपये और ट्रॉफी दी जाएगी। महोत्सव के समापन पर ननखड़ी के इतिहास में पहली बार दशहरा पर्व पर रावण दहन किया जाएगा। इस दौरान नशामुक्ति की शपथ भी दिलाई जाएगी।

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