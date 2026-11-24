{"_id":"6b055602c127f5786800ea28","slug":"video-lavi-fair-traditional-metal-instruments-business-decline-70-percent-2026-11-24","type":"video","status":"publish","title_hn":"रामपुर बुशहर: लवी मेले में धातु के पारंपरिक उत्पादों की चमक फीकी, कारोबार 70 फीसदी तक घटा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

अंतरराष्ट्रीय लवी मेले में कभी आकर्षण का केंद्र रहने वाले धातु से बने पारंपरिक उत्पादों और वाद्ययंत्रों की चमक अब फीकी पड़ने लगी है। बदलते दौर में लोगों की पसंद और युवा पीढ़ी की घटती रुचि का असर इस पुश्तैनी कारोबार पर साफ दिखाई देने लगा है। कारोबारियों के अनुसार पारंपरिक वाद्ययंत्रों और धातु से बनी वस्तुओं की बिक्री में करीब 70 फीसदी तक गिरावट आई है। इससे वर्षों से इस कला को संजो रहे कारीगरों के सामने रोजी-रोटी के साथ अपनी सांस्कृतिक विरासत को बचाने की चुनौती भी खड़ी हो गई है। लवी मेले में मंडी और कुल्लू सहित अन्य क्षेत्रों से कारीगर अपने पारंपरिक उत्पाद लेकर पहुंचते हैं। दुकानों में करनाल, नरसिंघा, ढोल, नगाड़े, करनाली, मोहरे और देवी-देवताओं से जुड़ी कई पारंपरिक वस्तुएं उपलब्ध हैं। कभी इन वस्तुओं की खरीद के लिए लोगों की भीड़ उमड़ती थी, लेकिन अब कारोबारियों को ग्राहकों का इंतजार करना पड़ रहा है। मेले में करनाल और नरसिंघा की कीमत करीब 22-22 हजार रुपये है। ढोल 17 से 18 हजार रुपये, करनाली 16 से 20 हजार रुपये और नगाड़े 12 से 14 हजार रुपये तक बिक रहे हैं। इसके अलावा देवी-देवताओं के मोहरे 2,500 से 30 हजार रुपये, घनेरा चार हजार रुपये, छत्र 5,500 रुपये और जरी 3,500 रुपये में उपलब्ध है। कुल्लू जिले के भुंतर निवासी डोला राम सोनी ने बताया कि उन्हें लवी मेले में दुकान लगाते हुए करीब 39 वर्ष हो गए हैं। अपने इतने लंबे अनुभव में इस बार का मेला उन्हें सबसे अलग लगा। इस वर्ष व्यापारी और ग्राहक दोनों ही कम नजर आ रहे हैं। वह हर साल हाथों से तैयार धातु की उन वस्तुओं को लेकर पहुंचते हैं, जिनका इस्तेमाल देव संस्कृति में होता है, लेकिन पहले के मुकाबले इनकी खरीद में भारी कमी आई है। उन्होंने लोगों से मेले में पहुंचकर इसकी रौनक बढ़ाने की अपील की। वहीं, बाघी निवासी राम दास ने बताया कि वह पिछले 21 वर्षों से लवी मेले में दुकान लगा रहे हैं। पहले पारंपरिक वाद्ययंत्रों और धातु से बनी वस्तुओं की काफी मांग रहती थी। मंदिरों, धार्मिक आयोजनों और देव संस्कृति से जुड़े कार्यों में इनका इस्तेमाल होता था, लेकिन अब मांग घटने से कारोबार प्रभावित हो रहा है। कारीगरों का कहना है कि यह कारोबार केवल कमाई का जरिया नहीं, बल्कि पीढ़ियों से चली आ रही कला और संस्कृति की पहचान भी है। आधुनिकता के बढ़ते प्रभाव के बीच युवा पीढ़ी का इस काम की ओर रुझान कम हो रहा है। ऐसे में इस पारंपरिक कला को बचाए रखना बड़ी चुनौती बन गया है। कारोबारियों को उम्मीद है कि लोग देव संस्कृति और पारंपरिक हस्तशिल्प से जुड़ी वस्तुओं के प्रति फिर से रुचि दिखाएंगे, ताकि पुश्तैनी कारोबार के साथ सदियों पुरानी विरासत को भी संरक्षित रखा जा सके।

... और पढ़ें