{"_id":"6ad7124224805d1fd606c04c","slug":"video-devta-sahib-damukh-sarahan-dussehra-rampur-bushahr-2026-10-20","type":"video","status":"publish","title_hn":"रामपुर बुशहर: सैकड़ों देवलुओं संग सराहन दशहरा के लिए रवाना हुए देवता साहिब दमुख","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

रामपुर रियासत के अंतर्गत नोग घोड़ी के प्रमुख देवता साहिब दमुख मंगलवार सुबह 10 बजे सैकड़ों देवलुओं के साथ राज्य स्तरीय सराहन दशहरा उत्सव में भाग लेने के लिए अपने देवालय से रवाना हुए। देवता के प्रस्थान के दौरान ढोल-नगाड़ों की गूंज सुनाई दी। देवता साहिब दमुख दशोटी क्षेत्र के सैकड़ों लोगों के साथ सराहन पहुंचकर भगवान रघुनाथ जी की रथ यात्रा में शामिल होंगे। हर वर्ष की परंपरा के अनुसार देवता साहिब दमुख की दशहरा यात्रा के आयोजन में परशुराम मंदिर समिति अहम भूमिका निभाती है। समिति के प्रधान खेल चंद नेगी और महासचिव जीएल डमालू ने बताया कि मंदिर न्यास भीमाकाली की ओर से देवता साहिब को दशहरा उत्सव में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया था। उन्होंने बताया कि देवता की अनुमति मिलने के बाद दशहरा उत्सव में शामिल होने पर सहमति बनी। इसके बाद मंगलवार सुबह पारंपरिक रीति-रिवाजों के साथ देवता को सराहन के लिए रवाना किया गया। सराहन में आयोजित जिला स्तरीय दशहरा मेले में शिमला, कुल्लू और किन्नौर जिलों के 22 देवी-देवता भाग ले रहे हैं। मेले में विभिन्न क्षेत्रों के देवी-देवताओं की भागीदारी हिमाचल प्रदेश की समृद्ध देव संस्कृति और पारंपरिक मान्यताओं को दर्शाती है। देवता साहिब दमुख के सराहन पहुंचने पर उनके साथ आए देवलु भगवान रघुनाथ जी की रथ यात्रा में शामिल होंगे। इस आयोजन से दशहरा उत्सव की धार्मिक परंपराओं और सांस्कृतिक महत्व को विशेष पहचान मिलती है।

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