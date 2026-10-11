फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
विज्ञापन
Hindi News ›   Video ›   Himachal Pradesh ›   Rampur Bushahar News ›   8. English Google Search Catchword Himachal Kisan Sabha Rampur Conference 2026 Rakesh Singha

रामपुर में किसान सभा का 17वां राज्य सम्मेलन कल से, सिंघा बोले- कमजोर हो रही लोकतांत्रिक व्यवस्था

Sun, 11 Oct 2026 02:57 PM IST
Ankesh Dogra
Ankesh Dogra Ankesh Dogra
Updated Sun, 11 Oct 2026 02:57 PM IST
8. English Google Search Catchword Himachal Kisan Sabha Rampur Conference 2026 Rakesh Singha
हिमाचल किसान सभा का 17वां राज्य सम्मेलन 13 और 14 अक्तूबर को रामपुर बुशहर में आयोजित होगा। सम्मेलन से पहले 13 अक्तूबर को सुबह 11 बजे विशाल जनसभा होगी। इसमें अखिल भारतीय किसान सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक धवले मुख्य वक्ता के रूप में संबोधित करेंगे। सम्मेलन में प्रदेशभर से किसान, बागवान और मजदूर संगठनों के प्रतिनिधि भाग लेकर राज्य और राष्ट्रीय स्तर के मुद्दों पर चर्चा करेंगे। हिमाचल किसान सभा के राज्य महासचिव राकेश सिंघा ने रामपुर में आयोजित प्रेसवार्ता में कहा कि देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था कमजोर हो रही है और आम लोगों के सामने कई गंभीर चुनौतियां खड़ी हो रही हैं। उन्होंने न्यायपालिका की भूमिका पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि वह अपनी जिम्मेदारी प्रभावी ढंग से निभाने में सक्षम नहीं दिखाई दे रही है। राकेश सिंघा ने अमेरिका और ईरान के बीच तनाव तथा होर्मुज जलडमरूमध्य से जुड़ी परिस्थितियों का जिक्र करते हुए आशंका जताई कि इनके प्रभाव से आने वाले समय में देश और प्रदेश में खाद्य संकट जैसी स्थिति पैदा हो सकती है। उन्होंने कहा कि इन चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए किसान सभा आगामी रणनीति तैयार कर रही है। उन्होंने लोकतांत्रिक अधिकारों का मुद्दा उठाते हुए कहा कि लोगों को एकत्रित होने से रोकने और मतदाता सूचियों से नाम हटाए जाने जैसी घटनाएं चिंता का विषय हैं। उनके अनुसार, लोकतांत्रिक संस्थाओं की जिम्मेदारी है कि वे नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करें। राज्य सम्मेलन में किसानों, बागवानों, मजदूरों और आम जनता से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा होगी। इनमें बाजार हस्तक्षेप योजना के तहत खरीदे गए सेब का लंबित भुगतान जारी करना, प्राकृतिक आपदाओं से हुए नुकसान का मुआवजा और रामपुर परियोजना की एक प्रतिशत रॉयल्टी का भुगतान प्रमुख मांगों में शामिल हैं। सिंघा ने कहा कि वर्ष 2023 और 2025 में प्राकृतिक आपदाओं के कारण जिन लोगों के मकान और जमीनें क्षतिग्रस्त हुईं, उनमें से कुछ को अब तक मुआवजा नहीं मिला है। किसान सभा ऐसे प्रभावित परिवारों को राहत देने की मांग उठाएगी। किसान सभा दूध उत्पादकों के भुगतान से जुड़े मुद्दों को भी सम्मेलन में प्रमुखता से उठाएगी। संगठन की मांग है कि दूध की गुणवत्ता के आधार पर निर्धारित 61 रुपये प्रति लीटर की दर का लाभ सीधे उत्पादकों के बैंक खातों में दिया जाए। इसके अलावा प्रत्येक दुग्ध सहकारी समिति को दूध की गुणवत्ता जांचने वाली मशीन उपलब्ध करवाने और दूध का भुगतान हर महीने सुनिश्चित करने की मांग भी रखी जाएगी। मनरेगा और ग्रामीण रोजगार पर भी चर्चा सम्मेलन में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना को बहाल करने और कानून को प्रभावी ढंग से लागू करने की मांग उठाई जाएगी। इसके साथ ही बढ़ती महंगाई, कृषि लागत में वृद्धि, फसलों के उचित दाम और ग्रामीण रोजगार जैसे विषयों पर भी विचार-विमर्श होगा। किसान सभा मुक्त व्यापार समझौतों के संभावित प्रभावों के साथ दलितों और महिलाओं के साथ होने वाले भेदभाव जैसे सामाजिक मुद्दों पर भी चर्चा करेगी। संगठन का कहना है कि किसानों और बागवानों के हितों की रक्षा तथा जनविरोधी नीतियों के खिलाफ संघर्ष को मजबूत करने के लिए सम्मेलन में आगामी कार्ययोजना तैयार की जाएगी। 13 अक्तूबर को होने वाली विशाल जनसभा को सफल बनाने के लिए स्वागत समिति ने आम जनता से सहयोग की अपील की है। सम्मेलन में प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से किसान, बागवान और मजदूर संगठनों के प्रतिनिधियों के शामिल होने की उम्मीद है। दो दिवसीय सम्मेलन में स्थानीय समस्याओं से लेकर राष्ट्रीय स्तर की नीतियों तक विभिन्न मुद्दों पर चर्चा कर किसान सभा की आगामी रणनीति तय की जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

Recommended

हमीरपुर: अवाहदेवी माता मंदिर में 11 से 20 अक्तूबर तक सजेगा दुर्गा पूजा का दरबार, कलश यात्रा से होगा शुभारंभ

awahdevi mata temple durga puja october 2026
Hamirpur (Himachal)
11 Oct 2026

लखनऊ: नवरात्र के पहले दिन उमड़ी बड़ी संख्या में भक्तों की भीड़, मां के मंदिरों में लगे जयकारे

लखनऊ: नवरात्र के पहले दिन उमड़ी बड़ी संख्या में भक्तों की भीड़, मां के मंदिरों में लगे जयकारे
Lucknow
11 Oct 2026

MP में बारिश की फिर एंट्री!

MP में बारिश की फिर एंट्री!
Madhya Pradesh
11 Oct 2026

दमोह: राजस्व न्यायालयों पर कलेक्टर का बड़ा एक्शन, एसडीएम को हटाया; तहसीलदार और रीडर निलंबित

Damoh SDM Removed Seven Officials Issued Show Cause Notices
Damoh
11 Oct 2026

एमपी: नवरात्रि की प्रतिपदा पर भांग से सजे बाबा महाकाल, भस्म आरती में उमड़े श्रद्धालु; जयकारों से गूंजा मंदिर

Baba Mahakal Adorned with Bhang on Pratipada: Decorated with Tripund, Moon, and Belpatra,
Madhya Pradesh
11 Oct 2026
विज्ञापन

गाजियाबाद में मुठभेड़ में 50 हजार का इनामी बदमाश नागिन गिरफ्तार

Nagin a criminal with a reward of Rs 50000 arrested in an encounter shot in the leg facing over 100 criminal cases in Ghaziabad
Ghaziabad
11 Oct 2026

नोएडा में महर्षि यूनिवर्सिटी में आयोजित सेमिनार में विशेषज्ञों ने मानसिक संतुलन पर की चर्चा

Experts discussed mental balance in seminar organized at Maharishi University
Noida
11 Oct 2026
विज्ञापन

VIDEO: मिथिला में साकार हुई त्रेतायुग की गाथा, मंच पर जीवंत हुए रामायण के दिव्य प्रसंग

play Raghuvanshi Raghunandan was staged at Janakpuri in Agra
Agra
10 Oct 2026

VIDEO: सपा कार्यकर्ता दूसरे दिन भी रहे हाउस अरेस्ट

SP workers remained under house arrest for the second consecutive day
Mainpuri
10 Oct 2026

कानपुर: दलित जिपं सदस्य पर जाति सूचक टिप्पणी पर शिकायत, कार्रवाई की मांग

Complaint filed over casteist remarks against Dalit Zila Panchayat member; action demanded
Kanpur
10 Oct 2026

कानपुर: सड़क हादसे में एक युवक की मौत, नवाबगंज थाने के बाहर जुटी भारी भीड़

Youth dies in road accident; large crowd gathers outside Nawabganj police station
Kanpur
10 Oct 2026

कानपुर: नवरात्र व दशहरा पर सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए फ्लैग मार्च निकला

Kanpur: Flag March Conducted to Bolster Security for Navratri and Dussehra
Kanpur
10 Oct 2026

कानपुर: बारादेवी मंदिर एवं जंगली देवी मंदिर परिसर में पुलिस अधिकारियों ने सुरक्षा व्यवस्था का लिया जायजा

Police officials review security arrangements at Baradevi and Jangali Devi temple premises
Kanpur
10 Oct 2026

कानपुर: बिरहाना रोड में पकड़ा गया नकली सोना, महिला समेत चार पकड़े गए

Kanpur: Fake gold seized on Birhana Road; four arrested, including a woman
Kanpur
10 Oct 2026

Meerut: शनि अमावस्या पर शनि धाम मंदिर में हुई महा आरती

Maha Aarti held at Shani Dham Temple on Shani Amavasya.
Meerut
10 Oct 2026

Meerut: पितृ अमावस्या पर बस्तोंरा गांव के ग्रामीणों ने गंगा में लगाई आस्था की डुबकी

Villagers of Bastonra village took a dip of faith in Ganga on Pitru Amavasya.
Meerut
10 Oct 2026

Meerut: रामलीला मंचन ब्रह्मा से रावण ने मांगा तीनों लोकों का राज

In the Ramlila performance, Ravana asked Brahma for dominion over the three worlds.
Meerut
10 Oct 2026

Meerut: पितृ अमावस्या पर गोवंश के लिए दवाइयां और अन्य सामग्री की गई दान

Medicines and other materials were donated for the cattle on Pitru Amavasya.
Meerut
10 Oct 2026

Meerut: पितृ अमावस्या पर गंगा घाटों पर उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़, जाम से जूझे लोग

Crowd of devotees gathered at Ganga Ghats on Pitru Amavasya, people struggled with traffic jam
Meerut
10 Oct 2026

Meerut: रावण, कुंभकर्ण और विभीषण के जन्म का हुआ मंचन

The birth of Ravana, Kumbhakarna, and Vibhishana was enacted.
Meerut
10 Oct 2026

Meerut: ऐतिहासिक कैथोलिक चर्च में हुई पवित्र मिस्सा बलिदान और सामूहिक प्रार्थना, शोभायात्रा निकाली

Holy Mass and mass prayer took place in the historic Catholic Church, a procession was taken out.
Meerut
10 Oct 2026

Meerut: हवन-यज्ञ के बाद रामलीला मंचन का शुभारंभ

Commencement of the Ramlila performance following the Havan-Yajna.
Meerut
10 Oct 2026

Muzaffarnagar: 11वें विशाल मां भगवती के भजनों पर रातभर झूमे श्रद्धालु

Devotees danced all night to the bhajans of Goddess Bhagwati at the 11th grand event.
Muzaffarnagar
10 Oct 2026

Meerut: लायंस क्लब की पारिवारिक सभा में सदस्यों ने खेला डांडिया

Members played Dandiya at the Lions Club's family gathering.
Meerut
10 Oct 2026

Meerut: ताड़का वध के मंचन ने रोमांचित किया, जिमखाना मैदान में गूंजे भगवान श्रीराम के जयकारे

The staging of Tadka slaughter thrilled, chants of Lord Shri Ram echoed in the gymkhana grounds.
Meerut
10 Oct 2026

VIDEO: बेवर में कांग्रेस प्रदेश महासचिव हाउस अरेस्ट

Congress state general secretary under house arrest in Beawar
Mainpuri
10 Oct 2026

घाटमपुर: पुलिस ने घेराबंदी कर 13 जुआरियों को धर दबोचा, 26,150 रूपये भी बरामद किए

Ghatampur: Police surround and apprehend 13 gamblers; ₹26,150 recovered
Kanpur
10 Oct 2026

VIDEO: सौंख में निकाली गई भव्य राम बरात, जमकर नाचे बराती

Grand Ram Barat procession taken out in Saunkh; wedding guests danced enthusiastically.
Mathura
10 Oct 2026

VIDEO: चाैमुहां में जय श्रीराम के जयघोष के बीच निकली भव्य राम बरात

Brahma's city immersed in devotion to Lord Ram; grand Ram Barat procession taken out amidst chants of 'Jai Shri Ram'.
Mathura
10 Oct 2026

VIDEO: अधिवक्ता से मारपीट और रुपये छीने, प्राथमिकी न होने पर धरने की चेतावनी

Lawyer Beaten Cash Snatched Advocates Warn of Protest Over Police Inaction
Agra
10 Oct 2026
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed