{"_id":"6ad9a7809814908b3d0e389a","slug":"video-spu-mandi-central-students-association-10-tasks-teaching-research-improvement-2026-10-22","type":"video","status":"publish","title_hn":"एसपीयू मंडी के नए केंद्रीय छात्र संघ को मिले 10 टास्क, टीचिंग से रिसर्च तक सुधार पर रहेगा फोकस","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

सरदार पटेल यूनिवर्सिटी (SPU) मंडी के कुलपति प्रोफेसर ललित कुमार अवस्थी ने नवगठित केंद्रीय छात्र संघ को विश्वविद्यालय की शैक्षणिक गुणवत्ता और सुविधाओं में सुधार के लिए 10 प्रमुख बिंदुओं पर काम करने को कहा है। इन कार्यों के तहत विद्यार्थियों से विश्वविद्यालय की खूबियों और कमियों की पहचान करने तथा सुधार की संभावनाओं पर सुझाव देने को कहा गया है। हाल ही में गठित 25 सदस्यीय केंद्रीय छात्र संघ में इस बार 24 छात्राएं और केवल एक छात्र शामिल है। कुलपति ने संघ के सदस्यों से विश्वविद्यालय की पढ़ाई, शोध गतिविधियों और विद्यार्थियों को मिलने वाली सुविधाओं से जुड़े विषयों पर सक्रिय रूप से काम करने का आह्वान किया है। कुलपति प्रो. ललित कुमार अवस्थी ने बताया कि केंद्रीय छात्र संघ को प्रमुख रूप से टीचिंग-लर्निंग व्यवस्था पर काम करने को कहा गया है। विद्यार्थियों से यह फीडबैक जुटाने को कहा गया है कि विश्वविद्यालय में पढ़ाई किस तरह हो रही है और शिक्षण प्रक्रिया कितनी प्रभावी है। इसके आधार पर पढ़ाई की गुणवत्ता बेहतर बनाने के लिए सुझाव दिए जा सकेंगे। छात्र संघ को शोध गतिविधियों में आ रही कमियों का पता लगाने और उनके समाधान के लिए सुझाव देने की जिम्मेदारी भी दी गई है। इसमें रिसर्च के लिए जरूरी आधारभूत ढांचे, उपकरणों और अन्य संसाधनों की उपलब्धता जैसे विषय शामिल हैं। कुलपति ने विद्यार्थियों को भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (IIT) और राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (NIT) जैसे संस्थानों के साथ संपर्क और सहयोग की संभावनाएं तलाशने के लिए भी प्रोत्साहित किया है। ऐसे संस्थानों के साथ टाई-अप के माध्यम से शोध कार्यों को बेहतर बनाने और विद्यार्थियों को उपलब्ध सुविधाओं का लाभ दिलाने की दिशा में प्रयास किए जा सकते हैं। विश्वविद्यालय में पोस्ट ग्रेजुएट और पीएचडी कर रहे विद्यार्थियों से रिव्यू पेपर लिखने का आह्वान किया गया है। इसके साथ ही गुणवत्तापूर्ण रिसर्च पेपर लिखने की तकनीक समझाने के लिए वर्कशॉप आयोजित करने का सुझाव भी दिया गया है। इससे विद्यार्थियों को शोध लेखन की प्रक्रिया समझने और अपनी अकादमिक क्षमता बढ़ाने में मदद मिल सकती है। छात्र संघ को केवल पढ़ाई और रिसर्च तक सीमित नहीं रखा गया है। कैंटीन, हॉस्टल और विश्वविद्यालय परिसर में उपलब्ध दूसरी सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए भी विद्यार्थियों से सुझाव मांगे गए हैं। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों की रोजमर्रा की जरूरतों और समस्याओं को समझकर उनके समाधान की दिशा में काम करना है। कुलपति ने केंद्रीय छात्र संघ के सभी सदस्यों और पदाधिकारियों को बातचीत के लिए कभी भी उनसे मिलने का आमंत्रण दिया है। उन्होंने चाय पर चर्चा के माध्यम से सुझाव साझा करने और विश्वविद्यालय को बेहतर बनाने के लिए मिलकर काम करने पर जोर दिया। सरदार पटेल यूनिवर्सिटी के नए केंद्रीय छात्र संघ की अध्यक्षता एमएससी बॉटनी तृतीय सेमेस्टर की छात्रा नेहा को सौंपी गई है। वहीं, एमएससी भौतिकी तृतीय सेमेस्टर की रेबेला को उपाध्यक्ष बनाया गया है। एमएससी बॉटनी प्रथम सेमेस्टर की कसक महासचिव और एमएससी रसायन विज्ञान प्रथम सेमेस्टर की अंजलि संयुक्त सचिव की जिम्मेदारी संभालेंगी। नए संघ से उम्मीद की जा रही है कि वह विद्यार्थियों की समस्याओं और सुझावों को विश्वविद्यालय प्रशासन तक पहुंचाने के साथ शैक्षणिक माहौल तथा सुविधाओं में सुधार के लिए सक्रिय भूमिका निभाएगा।

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