{"_id":"6acf42f83e0aa9c274066c9b","slug":"video-mandi-job-interview-october-15-tapan-industries-11-vacancies-salary-12750-2026-10-14","type":"video","status":"publish","title_hn":"मंडी में 11 पदों पर भर्ती के लिए कल साक्षात्कार, 12,750 रुपये प्रतिमाह मिलेगा वेतन","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में नौकरी की तलाश कर रहे युवक-युवतियों के लिए रोजगार का अवसर है। गुटकर स्थित तपन इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड में चार श्रेणियों के 11 पद भरने के लिए 15 अक्तूबर को साक्षात्कार आयोजित किए जाएंगे। चयनित अभ्यर्थियों को 12,750 रुपये प्रतिमाह वेतन मिलेगा। जिला रोजगार अधिकारी अरविंद सिंह चौहान ने यह जानकारी दी। जिला रोजगार अधिकारी के अनुसार, भर्ती प्रक्रिया के तहत टीम लीडर के दो, सेल्स एग्जीक्यूटिव के पांच, सर्विस एडवाइजर के दो और टेक्नीशियन के दो पद भरे जाएंगे। इन पदों के लिए 18 से 30 वर्ष आयु के युवक और युवतियां पात्र होंगे। साक्षात्कार सुबह 10:30 बजे जिला रोजगार कार्यालय मंडी में शुरू होंगे। टीम लीडर के पद के लिए किसी भी विषय में स्नातक होने के साथ सेल्स क्षेत्र में दो वर्ष का अनुभव आवश्यक है। सेल्स एग्जीक्यूटिव के पद के लिए 12वीं पास या स्नातक अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। वहीं, सर्विस एडवाइजर और टेक्नीशियन के पदों के लिए मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल ट्रेड में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई) उत्तीर्ण होना और संबंधित क्षेत्र में अनुभव होना जरूरी है। जिला रोजगार अधिकारी अरविंद सिंह चौहान ने बताया कि निर्धारित पात्रता पूरी करने वाले चयनित अभ्यर्थियों को औद्योगिक कौशल विकास भत्ता योजना, 2018 के तहत अधिकतम 24 माह तक 1,000 रुपये प्रतिमाह भत्ता भी मिल सकता है। साक्षात्कार में भाग लेने के लिए रोजगार कार्यालय में पंजीकरण होना अनिवार्य है। जिन अभ्यर्थियों का पंजीकरण नहीं है या जिनका पंजीकरण निष्क्रिय हो गया है, वे ईईएमआईएस पोर्टल के माध्यम से नया पंजीकरण करवा सकते हैं या पुराने पंजीकरण का नवीनीकरण कर सकते हैं। नौकरी के इच्छुक अभ्यर्थियों को साक्षात्कार में शामिल होने से पहले अपनी आयु, शैक्षणिक योग्यता और संबंधित कार्य अनुभव के अनुसार पद की पात्रता जांच लेनी चाहिए।

... और पढ़ें