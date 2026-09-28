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मंडी के नए बैडमिंटन कोर्ट में जिला चैंपियनशिप का आगाज, चार आयु वर्गों में 250 खिलाड़ी आजमा रहे दमखम
टाउन हॉल मंडी में खिलाड़ियों को मिली नई खेल सुविधा के बीच जिला स्तरीय बैडमिंटन चैंपियनशिप का आगाज हो गया है। नए तैयार किए गए दो बैडमिंटन कोर्ट में शुरू हुई तीन दिवसीय प्रतियोगिता में जिलेभर से करीब 250 युवा खिलाड़ी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर रहे हैं।
प्रतियोगिता का शुभारंभ पूर्व मंत्री एवं सदर विधायक अनिल शर्मा ने किया। इस दौरान उन्होंने नए बैडमिंटन कोर्ट का उद्घाटन करने के साथ खिलाड़ियों से मुलाकात की और उन्हें प्रतियोगिता के लिए शुभकामनाएं दीं।
जिला स्तरीय प्रतियोगिता में अंडर-11, अंडर-13, अंडर-15 और अंडर-17 आयु वर्ग के खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। अलग-अलग मुकाबलों में युवा शटलर अपनी तकनीक, फिटनेस और खेल कौशल का प्रदर्शन कर रहे हैं।
प्रतियोगिता में अच्छा प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों के लिए आगे बढ़ने का रास्ता भी खुलेगा। जिला बैडमिंटन एसोसिएशन के अध्यक्ष विवेक हाजरी के अनुसार यहां बेहतर प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों का चयन आगामी राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के लिए किया जाएगा।
सदर विधायक अनिल शर्मा ने बताया कि टाउन हॉल में तैयार किए गए दोनों नए बैडमिंटन कोर्ट पर करीब 22 लाख रुपये खर्च हुए हैं। इसमें 15 लाख रुपये विधायक निधि से उपलब्ध करवाए गए, जबकि बाकी राशि उपायुक्त मंडी के माध्यम से स्पोर्ट्स काउंसिल से मिली।
नए कोर्ट बनने से मंडी के खिलाड़ियों को अभ्यास के साथ-साथ जिला और अन्य प्रतियोगिताओं की तैयारी के लिए बेहतर सुविधा मिलने की उम्मीद है।
जिला स्तरीय चैंपियनशिप में खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर जिला बैडमिंटन एसोसिएशन की नजर रहेगी। यहां बेहतर प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के लिए चुना जाएगा। राज्य स्तरीय बैडमिंटन चैंपियनशिप ऊना जिले में आयोजित होगी।
प्रतियोगिता के शुभारंभ के दौरान विधायक अनिल शर्मा ने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त किया और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। वहीं जिला बैडमिंटन एसोसिएशन ने नए कोर्ट के निर्माण के लिए आर्थिक सहयोग उपलब्ध करवाने पर विधायक का आभार जताया।
नए कोर्ट में शुरू हुई प्रतियोगिता से युवा खिलाड़ियों को बेहतर माहौल मिलने के साथ मंडी में बैडमिंटन को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।
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