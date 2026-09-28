{"_id":"6ab9f4dcdbe4fd5dbc0da95d","slug":"video-dharampur-fpo-cooperative-movement-model-paadchu-four-day-cooperative-fair-mandi-2026-09-28","type":"video","status":"publish","title_hn":"मंडी: धर्मपुर FPO सहकार आंदोलन का मॉडल, पाड़छु में चार दिवसीय सहकार मेले का आगाज; स्थानीय उत्पादों की बिक्री शुरू","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

मंडी के धर्मपुर में किसान उत्पादक सहकारी सभा (FPO) ने अपना चौथा स्थापना दिवस मनाया। पाड़छु में एफपीओ के नए कार्यालय में आयोजित समारोह के साथ चार दिवसीय सहकार मेले का भी आगाज हुआ। मंडी जिला सहकारी विकास संघ के अध्यक्ष संजय गौड़ ने नए कार्यालय और मेले का उद्घाटन किया। मेले में महिलाओं के समूहों और अन्य स्थानीय समूहों द्वारा तैयार उत्पादों के स्टॉल लगाए गए हैं। एफपीओ के 1,953 शेयरधारक हैं और संस्था ने अगले छह महीने में 20 लाख रुपये का कारोबार करने का लक्ष्य रखा है।

... और पढ़ें