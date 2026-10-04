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18,370 फीट की ऊंचाई पर काजल ने फहराया तिरंगा, परंगला चोटी पर हिमाचल का नाम किया रोशन

Ankesh Dogra

Updated Sun, 04 Oct 2026 11:09 AM IST Updated Sun, 04 Oct 2026 11:09 AM IST







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वल्लभ राजकीय महाविद्यालय मंडी की एनसीसी एयर विंग कैडेट काजल ने उच्च हिमालय में साहस की मिसाल कायम की। उन्होंने 18,370 फीट ऊंची परंगला चोटी पर तिरंगा और एनसीसी ध्वज फहराया। काजल अखिल भारतीय अपराजिता-परंगला ट्रेक-2026 में हिमाचल से चयनित होने वाली इकलौती कैडेट थीं। करीब 250 किलोमीटर लंबे इस अभियान में देशभर की महिला एनसीसी कैडेट्स ने हिस्सा लिया। ... और पढ़ें

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