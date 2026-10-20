{"_id":"6ad6f3e5e28665cf7a00f8f6","slug":"video-himachal-school-national-sports-competitions-dharampur-hosting-2026-10-20","type":"video","status":"publish","title_hn":"हिमाचल में इस साल होंगी स्कूलों की तीन राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताएं, धर्मपुर को मिल सकती है मेजबानी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

हिमाचल प्रदेश में स्कूली विद्यार्थियों के लिए इस वर्ष तीन राष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा। इन प्रतियोगिताओं में से किसी आयोजन की मेजबानी मंडी जिले के धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र को भी मिल सकती है। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने सोमवार को धर्मपुर के सिद्धपुर स्कूल में आयोजित अंडर-19 छात्राओं की 67वीं राज्य स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता के समापन समारोह में यह जानकारी दी। शिक्षा मंत्री ने कहा कि वर्ष 2015 के बाद प्रदेश में राष्ट्रीय स्तर की स्कूल प्रतियोगिताओं का आयोजन नहीं हुआ था। प्रदेश सरकार के प्रयासों से पिछले वर्ष से इन प्रतियोगिताओं का आयोजन दोबारा शुरू हुआ है। इसी क्रम में इस साल भी तीन राष्ट्रीय प्रतियोगिताएं आयोजित करने की योजना है। धर्मपुर के विधायक चंद्रशेखर के आग्रह पर इस क्षेत्र को भी किसी राष्ट्रीय प्रतियोगिता की मेजबानी देने की संभावना पर विचार किया जा सकता है। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने बताया कि शिक्षा विभाग में अब तक लगभग 10 हजार नियुक्तियां की जा चुकी हैं। आने वाले समय में इस संख्या को 15 हजार तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार का प्रयास है कि कोई भी शिक्षण संस्थान शिक्षक के बिना न रहे। शिक्षकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने से विद्यार्थियों की पढ़ाई और शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। समारोह में धर्मपुर के विधायक चंद्रशेखर ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार के प्रयासों से धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र में अटल आदर्श विद्यालय संचालित हो पाया है। उन्होंने बताया कि पिछली सरकार के कार्यकाल में इस संस्थान के लिए 19 करोड़ रुपये की लागत से ढांचा तैयार किया गया था। मौजूदा सरकार ने निर्माण कार्य पूरा करने के लिए 34 करोड़ रुपये की धनराशि स्वीकृत की। विधायक के अनुसार, संस्थान शुरू होने के बाद प्रदेश में सीबीएसई पैटर्न की शिक्षा को भी बढ़ावा मिला है। उन्होंने उम्मीद जताई कि भविष्य में इसके दूरगामी परिणाम देखने को मिलेंगे। स्कूल स्तर पर राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन विद्यार्थियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर देता है। ऐसी प्रतियोगिताओं के माध्यम से खिलाड़ियों को दूसरे राज्यों के प्रतिभागियों के साथ प्रतिस्पर्धा करने और अपने खेल कौशल को बेहतर बनाने का मौका मिलता है। यदि धर्मपुर को किसी राष्ट्रीय प्रतियोगिता की मेजबानी मिलती है, तो इससे क्षेत्र को खेल आयोजन के स्तर पर नई पहचान मिलने की संभावना रहेगी। हालांकि, मेजबानी को लेकर अंतिम निर्णय की जानकारी अभी सामने नहीं आई है।

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