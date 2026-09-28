मंडी: अजय ठाकुर बने देवभूमि ऑल हिमाचल टैक्सी ऑपरेटर एसोसिएशन के अध्यक्ष, महेंद्र गुलेरिया महासचिव

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प्रदेशभर के टैक्सी ऑपरेटरों की समस्याओं और मांगों को सरकार के सामने मजबूती से उठाने के लिए देवभूमि ऑल हिमाचल टैक्सी ऑपरेटर एसोसिएशन ने नई प्रदेश कार्यकारिणी का गठन किया है। संस्कृति सदन मंडी में आयोजित प्रदेश स्तरीय जनरल हाउस में नौ जिलों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। चुनाव प्रक्रिया शिमला से पहुंचे चुनाव प्राधिकारी रजीतेंद्र ठाकुर और उनकी टीम की देखरेख में संपन्न हुई। नई कार्यकारिणी में अजय ठाकुर शिमला को प्रदेश अध्यक्ष, चंद्रकांत धीमान कांगड़ा को उपाध्यक्ष, महेंद्र गुलेरिया मंडी को महासचिव, चमन ठाकुर शिमला को उप-सचिव और अजीत कुमार शिमला को कोषाध्यक्ष चुना गया। मीडिया प्रभारी की जिम्मेदारी सागर को सौंपी गई। चुनाव के बाद हुई बैठक में टैक्सी ऑपरेटरों की विभिन्न समस्याओं और मांगों पर विस्तार से चर्चा हुई। प्रदेश अध्यक्ष अजय ठाकुर ने कहा कि ऑपरेटरों की समस्याओं का ज्ञापन जल्द सरकार के समक्ष रखा जाएगा। जरूरत पड़ने पर संबंधित विभागों के साथ वार्ता कर समाधान का प्रयास किया जाएगा। उन्होंने कहा कि संगठन प्रदेश के किसी भी टैक्सी ऑपरेटर को अकेला नहीं छोड़ेगा। सभी ऑपरेटरों से एकजुट होकर संगठन को मजबूत बनाने का आह्वान किया। ऑपरेटरों को भ्रमित करने वाली गतिविधियों पर संगठन आवश्यक संज्ञान लेगा। कार्यक्रम के अंत में ऑपरेटरों के लिए धाम का आयोजन किया गया।

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