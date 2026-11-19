{"_id":"6afea0462adcdf4c080b16c2","slug":"video-video-nss-camp-at-dhalpur-school-students-pledge-to-engage-in-social-service-2026-11-19","type":"video","status":"publish","title_hn":"वीडियो: ढालपुर स्कूल में एनएसएस शिविर, विद्यार्थियों ने लिया सामाजिक सेवा का संकल्प","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

ढालपुर के शहीद बालकृष्ण राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक कुल्लू में आयोजित सात दिवसीय राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस) शिविर का समापन हो गया। शिविर के अंतिम दिन स्वयंसेवकों ने प्रभात फेरी और अनुशासित परेड के साथ दिन की शुरुआत की। समारोह में स्कूल की प्रधानाचार्य नीलम कपूर सूद और उपप्रधानाचार्य निहाल ठाकुर विशेष रूप से उपस्थित रहे। यह सात दिवसीय शिविर स्कूल की एनएसएस प्रभारी मंजू आनंद और डॉ. धीरज शर्मा की देखरेख में हुआ।

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