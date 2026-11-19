{"_id":"6afe9b8d0cb2b247290242cd","slug":"video-kullu-akhil-agnihotri-says-youth-congress-is-prepared-for-mission-repeat-in-the-state-2026-11-19","type":"video","status":"publish","title_hn":"कुल्लू: अखिल अग्निहोत्री बोले- प्रदेश में मिशन रिपीट के लिए तैयार युवा कांग्रेस","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
कुल्लू: अखिल अग्निहोत्री बोले- प्रदेश में मिशन रिपीट के लिए तैयार युवा कांग्रेस
हिमाचल प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर युवा कांग्रेस ने संगठनात्मक गतिविधियां तेज कर दी हैं। इसी कड़ी में बुधवार को ढालपुर में जिला कुल्लू युवा कांग्रेस की बैठक आयोजित की गई। इसमें प्रदेश युवा कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष अखिल अग्निहोत्री विशेष रूप से शामिल हुए। बैठक में संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने और आगामी चुनाव की तैयारियों को लेकर चर्चा की गई। अखिल अग्निहोत्री ने कहा कि प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए युवा कांग्रेस पूरी तरह सक्रिय है।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।