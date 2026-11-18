Kullu News: सिटी में आज
शिमला ब्यूरो
Updated Thu, 19 Nov 2026 10:22 AM IST
Updated Thu, 19 Nov 2026 10:22 AM IST
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बैठक : देवता सत्य नारायण के बंजार घाटी दौरे की तैयारियों को लेकर पूर्वाह्न 11 बजे फनौटी में हारियानों की होगी बैठक होगी।
वार्षिक समारोह
ब्रह्म ऋषि मिशन स्कूल सुल्तानपुर का वार्षिक पारितोषिक समारोह पूर्वाह्न 11:30 बजे से अटल सदन कुल्लू में होगा। जिसमें बतौर मुख्यातिथि उपमंडलाधिकारी कुल्लू डाॅ. जयबंती ठाकुर होंगी।-गौरीशंकर
खेल
एसएसबी शमशी परिसर में सुबह 10:30 बजे से अंतर महाविद्यालय फुटबाल चैंपियनशिप महाविद्यालय सैंज की ओर से शुरू करवाई जाएगी।
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वार्षिक समारोह
ब्रह्म ऋषि मिशन स्कूल सुल्तानपुर का वार्षिक पारितोषिक समारोह पूर्वाह्न 11:30 बजे से अटल सदन कुल्लू में होगा। जिसमें बतौर मुख्यातिथि उपमंडलाधिकारी कुल्लू डाॅ. जयबंती ठाकुर होंगी।-गौरीशंकर
खेल
एसएसबी शमशी परिसर में सुबह 10:30 बजे से अंतर महाविद्यालय फुटबाल चैंपियनशिप महाविद्यालय सैंज की ओर से शुरू करवाई जाएगी।