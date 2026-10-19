{"_id":"6ad5e222d02abfb5c101b2ec","slug":"video-manali-taxi-permit-validity-15-years-ram-ratan-sharma-abhi-thakur-2026-10-19","type":"video","status":"publish","title_hn":"कुल्लू: टैक्सी परमिट की अवधि 15 साल करने की मांग पूरी, मनाली लौटने पर यूनियन पदाधिकारियों का स्वागत","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

टैक्सी परमिट की अवधि 12 साल से बढ़ाकर 15 साल करने की मांग को लेकर संघर्ष करने के बाद टैक्सी मैक्सी यूनियन मनाली के पदाधिकारी वापस लौट आए हैं। मनाली पहुंचने पर यूनियन के चेयरमैन राम रतन शर्मा, अध्यक्ष अभि ठाकुर और सामाजिक कार्यकर्ता बंटी सराजी का स्वागत किया गया। इन सभी ने टैक्सी चालकों के हितों से जुड़े इस मुद्दे को सरकार के समक्ष उठाने के लिए लंबे समय तक प्रयास किए। यूनियन पदाधिकारियों ने परमिट अवधि बढ़ाने की मांग को लेकर लगातार आवाज उठाई और इसे लागू करवाने के लिए केंद्र स्तर तक अपनी बात पहुंचाई। इस मांग को पूरा करवाने की दिशा में किए गए प्रयासों को टैक्सी कारोबार से जुड़े लोगों के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। टैक्सी मैक्सी यूनियन के अध्यक्ष अभि ठाकुर ने परमिट अवधि बढ़ाने की मांग पूरी होने पर केंद्र और प्रदेश सरकार का आभार जताया। उन्होंने कहा कि टैक्सी चालकों के हितों को ध्यान में रखते हुए परमिट की अवधि 12 साल से बढ़ाकर 15 साल करने का फैसला महत्वपूर्ण है। उन्होंने उम्मीद जताई कि इस फैसले से टैक्सी कारोबार से जुड़े लोगों को राहत मिलेगी और टैक्सी ऑपरेटरों के हितों की रक्षा होगी। अभि ठाकुर ने कहा कि परमिट अवधि बढ़ाने की मांग को पूरा करवाने के लिए लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी। यूनियन ने टैक्सी चालकों की समस्याओं को सरकार तक पहुंचाने के लिए लगातार प्रयास किए और इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया। उन्होंने कहा कि टैक्सी चालकों के हितों से जुड़े मामलों को लेकर यूनियन आगे भी अपनी आवाज उठाती रहेगी। परमिट अवधि बढ़ाने के फैसले से टैक्सी कारोबार से जुड़े लोगों को लाभ मिलने की उम्मीद है। परमिट अवधि बढ़ाने की मांग को लेकर संघर्ष के बाद मनाली लौटे चेयरमैन राम रतन शर्मा, अध्यक्ष अभि ठाकुर और सामाजिक कार्यकर्ता बंटी सराजी का स्वागत किया

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