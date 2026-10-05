लाहौल-स्पीति जिला परिषद पर भाजपा का कब्जा, ठिनले दिचेन बनीं अध्यक्ष; कांग्रेस समर्थित सुरेश कुमार उपाध्यक्ष

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लाहौल-स्पीति जिला परिषद में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद को लेकर चल रहा सियासी इंतजार आखिरकार खत्म हो गया। जिला परिषद अध्यक्ष पद पर भाजपा समर्थित काजा वार्ड की जिला परिषद सदस्य ठिनले दिचेन ने जीत दर्ज कर ली है। उन्होंने कांग्रेस समर्थित अध्यक्ष पद की उम्मीदवार शशि किरण को एक वोट से पराजित किया। अध्यक्ष पद के लिए हुए चुनाव में ठिनले दिचेन को पांच वोट मिले, जबकि शशि किरण के पक्ष में चार वोट पड़े। इस तरह महज एक वोट के अंतर से ठिनले दिचेन ने अध्यक्ष पद अपने नाम कर लिया। गौरतलब है कि लाहौल-स्पीति जिला परिषद में कुल 10 सीटें हैं, लेकिन इस चुनाव में नौ सीटों पर ही सदस्य निर्वाचित हुए हैं। चुनाव से पहले जिला परिषद में कांग्रेस समर्थित चार, भाजपा समर्थित तीन और विकास मंच समर्थित दो सदस्य थे। अध्यक्ष पद पर भाजपा की जीत के बाद उपाध्यक्ष पद का चुनाव भी हुआ। यहां कांग्रेस समर्थित बरपा वार्ड के जिला परिषद सदस्य सुरेश कुमार ने बाजी मारी। सुरेश कुमार को कुल छह वोट मिले, जबकि विकास मंच समर्थित रंजीत को तीन वोट प्राप्त हुए। इस तरह सुरेश कुमार ने तीन वोट के अंतर से उपाध्यक्ष पद पर कब्जा कर लिया। इस चुनाव परिणाम से जिला परिषद में अध्यक्ष पद भाजपा समर्थित और उपाध्यक्ष पद कांग्रेस समर्थित सदस्य के पास चला गया है। चुनाव प्रक्रिया की अध्यक्षता उपायुक्त एवं जिला परिषद चुनाव प्रक्रिया की अध्यक्षता कर रहीं किरण भड़ाना ने की। उन्होंने चुनाव परिणाम घोषित किए। चुनाव प्रक्रिया के दौरान कांग्रेस समर्थित चारों, भाजपा समर्थित तीनों और विकास मंच समर्थित दोनों जिला परिषद सदस्य मौजूद रहे। इससे कुल नौ सदस्यों की मौजूदगी में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के लिए मतदान हुआ। इससे पहले 21 सितंबर को कोरम पूरा नहीं होने के कारण अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव टल गया था। उस बैठक में केवल कांग्रेस समर्थित चार सदस्य पहुंचे थे, जिसके बाद 5 अक्तूबर को चुनाव की नई तारीख तय की गई थी। ठिनले दिचेन ने जिला परिषद चुनाव में काजा वार्ड से जीत दर्ज की थी। चुनाव से पहले भाजपा ने उन्हें काजा वार्ड से अपना प्रत्याशी घोषित किया था। अब अध्यक्ष पद पर उनकी जीत के साथ लाहौल-स्पीति जिला परिषद की कमान भाजपा समर्थित सदस्य के हाथ में आ गई है। पूर्व विधायक एवं भाजपा प्रदेश कार्यसमिति सदस्य रवि ठाकुर ने ठिनले दिचेन की जीत पर पार्टी कार्यकर्ताओं को बधाई दी। उन्होंने अध्यक्ष पद पर भाजपा समर्थित प्रत्याशी की जीत को विधानसभा चुनाव से पहले लाहौल-स्पीति में पार्टी के लिए महत्वपूर्ण सफलता बताया। रवि ठाकुर ने कहा कि इस जीत से भाजपा कार्यकर्ताओं में नया जोश और उत्साह बढ़ा है। उन्होंने ठिनले दिचेन को जीत की बधाई देते हुए पार्टी कार्यकर्ताओं का भी आभार जताया। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव के बाद अब जिला परिषद के कामकाज पर नजर रहेगी। जनजातीय और भौगोलिक रूप से दुर्गम लाहौल-स्पीति में सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन और आधारभूत सुविधाओं से जुड़े मुद्दे जिला परिषद के लिए अहम रहेंगे।

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