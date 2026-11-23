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ब्यास नदी में वर्ष 2023 में आई बाढ़ से खराहल घाटी की उठाऊ पेयजल योजना क्षतिग्रस्त हो गई थी। इसके बाद से विभाग इसे बहाल नहीं कर पाया है। वहीं, पुरानी पेयजल योजनाओं की मरम्मत भी नहीं की गई। सिंचाई योजना भी लंबे समय से बंद पड़ी है। उन्होंने कहा कि तीन साल बीत जाने के बावजूद जलशक्ति विभाग इन योजनाओं को चालू करने के लिए गंभीरता नहीं दिखा पाया है। इसका खामियाजा क्षेत्र के लोगों को भुगतना पड़ रहा है। लोगों को पीने के पानी के लिए परेशानी झेलनी पड़ रही है, जबकि किसान-बागवान सिंचाई सुविधा से वंचित हैं।लरांकेलो वार्ड के जिला परिषद सदस्य अनिल राणा ने कहा कि जलशक्ति विभाग को दिवाली तक योजनाएं बहाल करने का अल्टीमेटम दिया गया था, लेकिन विभाग ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। अब 24 नवंबर को बारीपधर में बैठक आयोजित की जाएगी। इसमें प्रभावित पंचायतों के प्रतिनिधि और ग्रामीण शामिल होकर आगामी आंदोलन की रणनीति तय करेंगे। उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ी, तो जनता को साथ लेकर विभाग के खिलाफ धरना-प्रदर्शन शुरू किया जाएगा। ग्राम पंचायत सेऊगी, चंसारी, तलोगी, चताणी, बंदल, पुईद, चौकी डोभी, गाहर और न्योली पंचायतों के ग्रामीण पेयजल और सिंचाई संकट से जूझ रहे हैं।.....खराहल क्षेत्र के लिए पेयजल और सिंचाई योजनाओं को बहाल करने का विभाग की ओर से प्रयास किया जा रहा है। एक योजना को लेकर एक जमीन के मालिक के साथ विवाद चल रहा है उसे लगभग सुलझा लिया गया है। दूसरी योजना को भी रिस्टोर किया जा रहा है। विभाग का प्रयास है कि क्षेत्र के लोगों को पानी की सुविधा जल्द मिले।-अमित मिरूपा, अधिशासी अभियंता, जलशक्ति विभाग कुल्लू