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संगीत विभाग की डॉ. पूजा शर्मा ने मुख्य अतिथि, प्राचार्य, शिक्षक और गैर-शिक्षक कर्मचारियों का स्वागत किया। उन्होंने कार्यक्रम की रूपरेखा और उद्देश्य की जानकारी भी दी। कार्यक्रम का आयोजन डॉ. पूजा शर्मा और डॉ. कविता कटोच ने संयुक्त रूप से किया। इस दौरान बीए तृतीय वर्ष की छात्रा राखी ने महाविद्यालय की वार्षिक सांस्कृतिक गतिविधियों का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।उन्होंने वर्षभर आयोजित सांस्कृतिक, शैक्षणिक और रचनात्मक गतिविधियों के साथ विद्यार्थियों की उपलब्धियों की जानकारी दी। कार्यक्रम में विद्यार्थियों ने गजल, हिमाचली लोकगीत, एकल लोकगीत, समूहगान और फिल्मी गीतों की प्रस्तुतियां दीं। वहीं, राजस्थानी नृत्य, हिमाचली लोकनृत्य और फिल्मी नृत्य ने दर्शकों का मन मोह लिया। विद्यार्थियों ने पूरे उत्साह के साथ अपनी संगीत और नृत्य प्रतिभा का प्रदर्शन किया। मुख्य अतिथि विद्या देवी ने विद्यार्थियों की प्रस्तुतियों की सराहना करते हुए कहा कि विद्यार्थी किसी भी महाविद्यालय के मजबूत स्तंभ होते हैं। उन्होंने कहा कि यह महाविद्यालय उनका अपना है और यहां पढ़ने वाले विद्यार्थी उनके अपने बच्चों के समान हैं।