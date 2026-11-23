Kullu News: मनाली के ऑटो चालकों ने खोए बैग और आईफोन लौटाए
शिमला ब्यूरो
Updated Mon, 23 Nov 2026 12:01 AM IST
Updated Mon, 23 Nov 2026 12:01 AM IST
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मनाली। ऑटो यूनियन मनाली के चालकों ने पर्यटकों के खोए हुए बैग और आईफोन लौटाकर ईमानदारी की मिसाल पेश की। राजस्थान के पर्यटक रोविंद जैन का बैग ऑटो चालक भोला राम के वाहन में छूट गया था। बैग में पर्स, कपड़े और अन्य जरूरी सामान था। बिहार के आकाश दीप शुक्ला का आईफोन भी एक ऑटो में रह गया था।
परेशान पर्यटक अपना सामान तलाशते हुए यूनियन के कार्यालय पहुंचे। यूनियन अध्यक्ष मोती राम ने उनका स्वागत किया और सामान मिलने का भरोसा दिया। मोती राम ने व्हाट्सएप ग्रुप पर सूचना दी। इसके बाद भोला राम बैग और गुड्डू आईफोन लेकर कार्यालय पहुंचे। अपना सामान पाकर पर्यटक रोविंद जैन और आकाश दीप शुक्ला खुश हुए। उन्होंने चालकों और मनाली ऑटो यूनियन की ईमानदारी की प्रशंसा की।
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परेशान पर्यटक अपना सामान तलाशते हुए यूनियन के कार्यालय पहुंचे। यूनियन अध्यक्ष मोती राम ने उनका स्वागत किया और सामान मिलने का भरोसा दिया। मोती राम ने व्हाट्सएप ग्रुप पर सूचना दी। इसके बाद भोला राम बैग और गुड्डू आईफोन लेकर कार्यालय पहुंचे। अपना सामान पाकर पर्यटक रोविंद जैन और आकाश दीप शुक्ला खुश हुए। उन्होंने चालकों और मनाली ऑटो यूनियन की ईमानदारी की प्रशंसा की।
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