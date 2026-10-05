{"_id":"6ac362bb0d15e94d770c1461","slug":"video-kullu-dussehra-plot-allotment-process-started-traders-2026-10-05","type":"video","status":"publish","title_hn":"कुल्लू दशहरा में कारोबार की तैयारी तेज, प्लॉट आवंटन प्रक्रिया शुरू","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

अंतरराष्ट्रीय कुल्लू दशहरा उत्सव की तैयारियां अब तेजी पकड़ने लगी हैं। देवभूमि कुल्लू में उत्सव को लेकर जहां प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां चल रही हैं, वहीं देश के अलग-अलग हिस्सों से कारोबारियों का पहुंचना भी शुरू हो गया है। उत्सव स्थल पर दुकानें और कारोबार लगाने के लिए प्लॉट आवंटन की प्रक्रिया सोमवार से शुरू कर दी गई। निर्धारित प्रक्रिया के तहत उत्सव स्थल पर कारोबारियों को उनकी जरूरत और उपलब्धता के अनुसार प्लॉट उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। प्लॉट मिलने के बाद कारोबारी अपनी दुकानें और अन्य कारोबारी गतिविधियों की तैयारियां शुरू कर सकेंगे। प्लॉट आवंटन की प्रक्रिया 10 अक्तूबर तक जारी रहेगी। इस अवधि में देश के विभिन्न हिस्सों से पहुंचे कारोबारी निर्धारित प्रक्रिया के तहत अपने लिए प्लॉट ले सकेंगे। इसके बाद भी यदि कुछ प्लॉट खाली रह जाते हैं तो निर्धारित अवधि में प्लॉट नहीं ले पाने वाले कारोबारियों को बचे हुए प्लॉट उपलब्ध करवाए जाएंगे। कुल्लू दशहरा केवल धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजन ही नहीं, बल्कि कारोबार के लिहाज से भी महत्वपूर्ण उत्सव माना जाता है। उत्सव के दौरान बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं, जिससे स्थानीय दुकानदारों के साथ बाहर से आने वाले कारोबारियों को भी व्यापार का अवसर मिलता है। इस बार भी उत्सव में कारोबार करने के लिए देश के अलग-अलग हिस्सों से कारोबारी कुल्लू पहुंचने लगे हैं। प्लॉट आवंटन शुरू होने के साथ ही उत्सव स्थल पर कारोबारी गतिविधियां भी बढ़ने लगी हैं। कारोबारियों में उत्सव को लेकर उत्साह है। अब प्लॉट मिलने के बाद दुकानों की स्थापना और अन्य तैयारियां तेज होने की उम्मीद है। कुल्लू दशहरा शुरू होने के साथ ही उत्सव स्थल पर विभिन्न प्रकार की दुकानें, खान-पान के स्टॉल और अन्य कारोबारी गतिविधियां लोगों के आकर्षण का केंद्र बनती हैं। ऐसे में प्लॉट आवंटन की प्रक्रिया शुरू होना उत्सव की तैयारियों में एक महत्वपूर्ण चरण माना जा रहा है। आने वाले दिनों में जैसे-जैसे कारोबारी अपनी दुकानें सजाना शुरू करेंगे, उत्सव स्थल की रौनक भी बढ़ती जाएगी।

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