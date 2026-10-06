{"_id":"6ac4bca4a23108d11600dbda","slug":"video-kullu-dussehra-plot-allotment-process-20-lakh-revenue-first-day-2026-10-06","type":"video","status":"publish","title_hn":"कुल्लू दशहरा में प्लॉट आवंटन का सिलसिला जारी, पहले दिन जुटा 20 लाख रुपये राजस्व","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

अंतरराष्ट्रीय कुल्लू दशहरा उत्सव की तैयारियों के बीच प्लॉट आवंटन प्रक्रिया मंगलवार को दूसरे दिन भी जारी रही। उत्सव स्थल पर देश के विभिन्न हिस्सों से पहुंचे कारोबारियों में प्लॉट लेने को लेकर उत्साह नजर आ रहा है। दशहरा उत्सव के दौरान कारोबार करने के लिए पहुंचे व्यापारियों को निर्धारित प्रक्रिया के तहत अलग-अलग स्थानों पर प्लॉट आवंटित किए जा रहे हैं। प्लॉट आवंटन को लेकर कारोबारियों की आवाजाही लगातार बनी हुई है और दूसरे दिन भी बड़ी संख्या में कारोबारी उत्सव स्थल पर पहुंचे। प्लॉट आवंटन प्रक्रिया 10 अक्तूबर तक जारी रहेगी। पहले दिन दशहरा कमेटी ने प्लॉट आवंटन के माध्यम से करीब 20 लाख रुपये का राजस्व जुटाया है। आने वाले दिनों में भी प्लॉट आवंटन जारी रहने से राजस्व में बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। अंतरराष्ट्रीय कुल्लू दशहरा उत्सव देश-विदेश में अपनी अलग पहचान रखता है। उत्सव के दौरान विभिन्न राज्यों से कारोबारी यहां पहुंचते हैं और अलग-अलग तरह के उत्पादों व सामान की दुकानें सजाते हैं। इसी के चलते उत्सव शुरू होने से पहले ही कारोबारी तैयारियों में जुट गए हैं। मंगलवार को दूसरे दिन भी प्लॉट लेने के लिए कारोबारियों की भीड़ देखने को मिली। कारोबारियों में उत्सव को लेकर खासा उत्साह है और वे अपने कारोबार के लिए उपयुक्त स्थान हासिल करने में जुटे हैं। प्लॉट आवंटन प्रक्रिया पूरी होने के बाद उत्सव स्थल पर दुकानें और अन्य व्यावसायिक गतिविधियां भी आकार लेने लगेंगी। इससे दशहरा उत्सव के दौरान कुल्लू में कारोबार और बाजार की रौनक बढ़ने की उम्मीद है।

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