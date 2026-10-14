{"_id":"6acf34289459ae6059080beb","slug":"video-kullu-dussehra-food-stall-plot-allocation-bidding-price-2026-10-14","type":"video","status":"publish","title_hn":"कुल्लू दशहरा में फूड स्टॉल के प्लॉट के लिए लगी बोली, कई प्लॉट 50 हजार रुपये से अधिक में बिके","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

अंतरराष्ट्रीय कुल्लू दशहरा उत्सव में दुकानें और स्टॉल लगाने के लिए प्लॉट आवंटन की प्रक्रिया जारी है। बुधवार को फूड स्टॉल के लिए प्लॉट आवंटित किए गए। इस दौरान बड़ी संख्या में कारोबारी प्लॉट हासिल करने पहुंचे। बोली के दौरान कई स्थानों पर कारोबारियों के बीच प्रतिस्पर्धा देखने को मिली। फूड स्टॉल के प्लॉट की बोली के दौरान कई प्लॉट 50 हजार रुपये से अधिक की कीमत पर आवंटित हुए। वहीं, जिन प्लॉटों को खरीदने के लिए कम कारोबारी पहुंचे, वे कम दामों पर भी उपलब्ध हुए। इससे स्पष्ट रहा कि प्लॉट की कीमत कारोबारियों की मांग और बोली पर निर्भर रही। इससे पहले मंगलवार को भी उत्सव के लिए विभिन्न श्रेणियों के स्टॉल का आवंटन किया गया था। कुल्लू दशहरा में दुकानें और स्टॉल लगाने के इच्छुक कारोबारियों के लिए यह प्रक्रिया महत्वपूर्ण मानी जा रही है। अंतरराष्ट्रीय कुल्लू दशहरा उत्सव के लिए प्लॉट आवंटन की प्रक्रिया बहुउद्देशीय भवन के सभागार में आयोजित की जा रही है। बुधवार को फूड स्टॉल के प्लॉटों के आवंटन के दौरान कारोबारियों ने बोली लगाई और मांग के अनुसार अलग-अलग कीमतों पर प्लॉट हासिल किए।

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