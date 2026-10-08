{"_id":"6ac7575577320ddb630813d4","slug":"video-kullu-dussehra-festival-auditions-artists-himachal-cultural-evenings-2026-10-08","type":"video","status":"publish","title_hn":"कुल्लू दशहरा के मंच के लिए प्रदेशभर के कलाकारों ने दिया ऑडिशन, लोक संस्कृति के दिखे रंग","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

अंतरराष्ट्रीय कुल्लू दशहरा उत्सव की सांस्कृतिक संध्याओं में प्रस्तुति देने के लिए कलाकारों के ऑडिशन की प्रक्रिया जारी है। इसी कड़ी में देव सदन कुल्लू के सभागार में प्रदेशभर से पहुंचे कलाकारों ने ऑडिशन देकर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। ऑडिशन में मंडी, बिलासपुर, ऊना, हमीरपुर सहित प्रदेश के अन्य जिलों से कलाकार पहुंचे। कलाकारों ने अपनी प्रस्तुतियों के माध्यम से हिमाचल की लोक संस्कृति, संगीत और कला के अलग-अलग रंग प्रस्तुत किए। ऑडिशन के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय कुल्लू दशहरा उत्सव की सांस्कृतिक संध्याओं में प्रस्तुति देने के लिए कलाकारों और प्रतिभाओं का चयन किया जा रहा है। इसके लिए कलाकारों को अपनी कला और प्रस्तुति क्षमता दिखाने का अवसर मिल रहा है। कुल्लू दशहरा उत्सव हिमाचल की समृद्ध लोक संस्कृति और परंपराओं को बड़े मंच पर प्रस्तुत करने के लिए जाना जाता है। उत्सव की सांस्कृतिक संध्याओं में प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से कलाकार हिस्सा लेते हैं और अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करते हैं। ऑडिशन प्रक्रिया के माध्यम से स्थानीय कलाकारों के साथ प्रदेश के अन्य जिलों की प्रतिभाओं को भी उत्सव के मंच तक पहुंचने का अवसर मिल रहा है। इससे हिमाचल की विविध लोक कलाओं और सांस्कृतिक परंपराओं को एक मंच पर प्रस्तुत करने में मदद मिलेगी।

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