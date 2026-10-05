{"_id":"6ac363cdf9ddf1cf73026a51","slug":"video-kullu-dhalpur-ground-under-19-major-games-basketball-handball-2026-10-05","type":"video","status":"publish","title_hn":"कुल्लू: ढालपुर मैदान में अंडर-19 मेजर गेम्स का रोमांच, 350 खिलाड़ियों ने दिखाया दमखम","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
कुल्लू: ढालपुर मैदान में अंडर-19 मेजर गेम्स का रोमांच, 350 खिलाड़ियों ने दिखाया दमखम
ऐतिहासिक ढालपुर मैदान इन दिनों युवा खिलाड़ियों के जोश और उत्साह से गुलजार है। यहां चल रही अंडर-19 मेजर गेम्स प्रतियोगिता में सोमवार को खिलाड़ियों के बीच कई कड़े मुकाबले देखने को मिले। मैदान पर उतरते ही खिलाड़ियों ने जीत के लिए पूरा दमखम लगाया और अपने खेल कौशल का प्रदर्शन किया।
प्रतियोगिता में खास आकर्षण बास्केटबॉल के मुकाबले रहे। खिलाड़ियों ने तेज पास, शानदार डिफेंस और आक्रामक खेल के जरिए विपक्षी टीमों को लगातार चुनौती दी। मुकाबलों के दौरान मैदान पर खिलाड़ियों का उत्साह देखते ही बन रहा था।
शारीरिक शिक्षक गोपीचंद ठाकुर ने बताया कि प्रतियोगिता में जिला भर से करीब 350 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। विभिन्न स्कूलों और क्षेत्रों से पहुंचे खिलाड़ी अलग-अलग खेलों में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर रहे हैं।
प्रतियोगिता में बास्केटबॉल और हैंडबॉल के अलावा अन्य खेलों की प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जा रही हैं। खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने के साथ-साथ प्रतिस्पर्धी माहौल में बेहतर प्रदर्शन करने का अवसर मिल रहा है।
आयोजकों के अनुसार प्रतियोगिता का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों को खेलों के प्रति प्रोत्साहित करना और उनकी प्रतिभा को आगे बढ़ाने के लिए बेहतर मंच उपलब्ध करवाना है।
ऐसी प्रतियोगिताओं के माध्यम से विद्यार्थियों में अनुशासन, टीम भावना और प्रतिस्पर्धा की भावना विकसित होती है। साथ ही युवा खिलाड़ियों को अपनी खेल प्रतिभा पहचानने और उसे निखारने का अवसर भी मिलता है।
ढालपुर मैदान में प्रतियोगिता के दौरान खिलाड़ियों के साथ उनके साथी और खेल से जुड़े लोग भी मौजूद रहे। युवा खिलाड़ियों के उत्साह से मैदान का माहौल खेलमय बना रहा।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।