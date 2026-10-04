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वोट चोरी के आरोपों को लेकर कांग्रेस-सीपीआईएम का प्रदर्शन, कुल्लू में ब्लॉक स्तर पर धरने की तैयारी
वोट चोरी के आरोपों को लेकर कांग्रेस और सीपीआईएम ने संयुक्त रूप से मोर्चा खोलने की तैयारी की है। दोनों दल जिले में ब्लॉक स्तर पर धरने-प्रदर्शन करेंगे। रविवार को कुल्लू में आयोजित पत्रकार वार्ता में जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सेस राम आजाद और सीपीआईएम के जिला सचिव नारायण चौहान ने प्रदर्शन की जानकारी दी। नेताओं ने बताया कि प्रदर्शन को लेकर दोनों दलों की बैठक हो चुकी है और इसमें आंदोलन की रणनीति तैयार की गई है। इसके तहत जिले के सभी ब्लॉक स्तर पर धरने-प्रदर्शन आयोजित किए जाएंगे। कांग्रेस और सीपीआईएम नेताओं ने पत्रकार वार्ता में वोट चोरी के आरोपों को लेकर अपनी आपत्ति दर्ज कराई। उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में चुनाव प्रक्रिया की पारदर्शिता और निष्पक्षता महत्वपूर्ण है। प्रदर्शन के दौरान दोनों दलों की ओर से चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग भी उठाई जाएगी। नेताओं ने कहा कि चुनाव प्रक्रिया को लेकर उठ रहे सवालों पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता का चुनाव प्रक्रिया पर भरोसा बनाए रखना जरूरी है। इसी मुद्दे को लेकर कांग्रेस और सीपीआईएम संयुक्त रूप से धरना-प्रदर्शन करने जा रही हैं। दोनों दलों की बैठक में तय रणनीति के अनुसार आंदोलन को जिले के अलग-अलग ब्लॉकों तक ले जाया जाएगा। हालांकि, पत्रकार वार्ता में प्रदर्शन की तारीख और स्थान की विस्तृत जानकारी सामने नहीं आई।
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