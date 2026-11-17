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झरनों पर जमी बर्फ का नजारा पर्यटकों को आकर्षित कर रहा है। सैलानी इसकी वीडियो और तस्वीरें कैमरे में कैद कर रिश्तेदारों को भेज रहे हैं। कई पर्यटक वीडियो कॉल से अपनों को कोकसर और रोहतांग में बर्फ के नजारे देखने बुला रहे हैं। ठंड का असर अब पेयजल आपूर्ति पर भी दिखने लगा है। कई क्षेत्रों में नलों का पानी जमना शुरू हो गया है। राजस्थान से आए पर्यटक अतुल और वेंकटेश ने इसे बेहद रोमांचक अनुभव बताया। उन्होंने बताया कि नवंबर में घाटी के कई हिस्सों में ऐसा नजारा देखना उनके लिए बिल्कुल अलग अनुभव है।ग्रामीणों की परेशानीसिस्सू वाटरफॉल और चंद्रा घाटी के वामतट स्थित यांगला गांव के नालों में भी पानी जमने लगा है। ऐसे में ग्रामीणों को रात के समय पेयजल के नल खुले रखने पड़ रहे हैं। गोंधला पंचायत के पूर्व प्रधान प्रेमलाल ने बताया कि वामतट पर होने के कारण यांगला गांव में सर्दियों में धूप कम आती है। रात को तापमान गिरने से नलों में पानी जम जाता है, इसलिए उन्हें रातभर नल खुले रखने पड़ते हैं।