केंद्र सरकार ने हिमाचल की स्पीति घाटी को पूर्वी लद्दाख से जोड़ने वाले क्याटो-कोरजोक मार्ग को सामरिक सड़क परियोजनाओं की सूची में शामिल किया है। डोगरा रेजिमेंट की इंजीनियरिंग विंग ने वर्ष 2026 की गर्मियों में ताकलिंग दर्रे के मुहाने तक 15 किमी सड़क बना ली है। करीब 125 किमी लंबा यह मार्ग क्याटो गांव को लद्दाख के चांगथांग क्षेत्र स्थित कोरजोक से जोड़ेगा।

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एसडीएम काजा दीक्षित राणा के अनुसार, निर्माण के लिए वन संरक्षण अधिनियम (एफसीए) की मंजूरी की प्रक्रिया जारी है। इस मार्ग के बनने से सेना को लद्दाख पहुंचने का एक नया विकल्प मिलेगा। आपात स्थिति में सैन्य वाहनों और रसद की आवाजाही के लिए मौजूदा मार्गों पर निर्भरता भी घटेगी। परियोजना के तहत ताकलिंग ला में करीब 4.5 किमी लंबी सुरंग प्रस्तावित है, जिससे दूरी 15 से 20 किमी तक कम हो सकती है।स्थानीय निवासी छेतन दोरजे के अनुसार, वर्ष 2010 में ग्रामीणों और बीआरओ के सदस्यों ने मार्ग की संभावनाओं का सर्वेक्षण किया था। नवंबर 2022 में उनके पिता ने तत्कालीन लद्दाख सांसद जमयांग छेरिंग नामग्याल के सामने भी यह मांग उठाई थी। प्रस्तावित सड़क से स्पीति, पिन वैली और कोरजोक के बीच पर्यटन को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। इससे त्सो मोरीरी झील तक पहुंच का नया विकल्प मिलेगा।