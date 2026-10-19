{"_id":"6ad5bd72efeb39bd7e098a5f","slug":"video-kharahal-drinking-water-irrigation-schemes-closed-anil-rana-2026-10-19","type":"video","status":"publish","title_hn":"कुल्लू: खराहल की नौ पंचायतों में पेयजल और सिंचाई योजनाएं बंद, अनिल राणा ने दी आंदोलन की चेतावनी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

खराहल क्षेत्र की नौ ग्राम पंचायतों में पेयजल और सिंचाई योजनाओं के बंद होने से लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जिला परिषद सदस्य अनिल राणा ने पत्रकार वार्ता के दौरान जलशक्ति विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए योजनाओं को जल्द बहाल करने की मांग की। अनिल राणा ने कहा कि क्षेत्र की पेयजल योजना वर्ष 2020 में शुरू की गई थी, लेकिन वर्ष 2025 में ब्यास नदी में आई बाढ़ के कारण यह क्षतिग्रस्त हो गई। उनके अनुसार, इसके बाद से योजना की मरम्मत और बहाली नहीं हो पाई है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि पुरानी पेयजल योजनाओं की मरम्मत नहीं की गई है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र की सिंचाई योजना भी पिछले दो वर्षों से बंद पड़ी है। इसके बावजूद जलशक्ति विभाग इसे दोबारा चालू करने के लिए आवश्यक कदम नहीं उठा पाया है। पेयजल और सिंचाई जैसी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध न होने से स्थानीय लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अनिल राणा ने चेतावनी दी कि यदि दिवाली तक पेयजल और सिंचाई योजनाओं की मरम्मत कर उन्हें बहाल नहीं किया गया तो क्षेत्र की जनता को साथ लेकर सड़कों पर उतरकर धरना-प्रदर्शन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि लोग लंबे समय से पानी की समस्या से जूझ रहे हैं, लेकिन विभाग इस दिशा में गंभीरता नहीं दिखा रहा है। जिला परिषद सदस्य अनिल राणा ने स्थानीय विधायक पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि खराहल के लोगों को पानी के लिए परेशान होना पड़ रहा है और जनता आगामी विधानसभा चुनाव में इसका जवाब दे सकती है। उन्होंने कहा कि यदि क्षेत्र की समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो लोग चुनाव में अपना समर्थन किसी अन्य विकल्प को देने का निर्णय ले सकते हैं।

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