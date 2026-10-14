{"_id":"6acf1789ccd177b2290b4c93","slug":"video-jwalamukhi-temple-fourth-navratri-thousands-of-devotees-maa-kushmanda-puja-2026-10-14","type":"video","status":"publish","title_hn":"कांगड़ा: ज्वालामुखी मंदिर में चौथे नवरात्र पर उमड़े हजारों श्रद्धालु, माता कुष्मांडा की पूजा-अर्चना","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

शक्तिपीठ श्री ज्वालामुखी मंदिर में शारदीय अश्विन नवरात्र के दौरान श्रद्धालुओं की आवाजाही लगातार जारी है। नवरात्र के चौथे दिन बुधवार को हजारों की संख्या में श्रद्धालु मां ज्वाला के दर्शन करने पहुंचे। मंदिर परिसर माता के जयकारों से गूंज उठा। श्रद्धालुओं ने विधि-विधान से पूजा-अर्चना कर परिवार की सुख-समृद्धि और खुशहाली की कामना की। नवरात्र के चौथे दिन माता कुष्मांडा की पूजा-अर्चना का विशेष महत्व रहा। नवरात्र के मद्देनजर मंदिर प्रशासन की ओर से श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा के लिए विशेष प्रबंध किए गए हैं। श्रद्धालुओं को कतारबद्ध तरीके से दर्शन करवाए जा रहे हैं, ताकि उन्हें सुचारू रूप से माता के दर्शन करने का अवसर मिल सके। मंदिर परिसर और आसपास के क्षेत्रों में सफाई व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। वहीं, सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाए रखने के लिए सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से चप्पे-चप्पे पर नजर रखी जा रही है। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए मंदिर कार्यालय के बाहर निशुल्क दवाइयों का काउंटर भी लगाया गया है। इसके अलावा मंदिर में लंगर व्यवस्था दिन-रात सुचारू रूप से चलाई जा रही है, ताकि दूर-दराज से आने वाले श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। ज्वालामुखी मंदिर के पुजारी एवं न्यास सदस्य शैलेंद्र शर्मा ने बताया कि नवरात्र के चौथे दिन माता कुष्मांडा की पूजा-अर्चना की जाती है। इस अवसर पर विधि-विधान से पूजन कर माता को भोग-प्रसाद अर्पित किया जाता है। उन्होंने कहा कि चौथे नवरात्र पर हजारों श्रद्धालु मां ज्वाला के दरबार में पहुंचकर माता के जयकारे लगा रहे हैं और भजन-कीर्तन के माध्यम से अपनी श्रद्धा व्यक्त कर रहे हैं। शैलेंद्र शर्मा ने बताया कि मंदिर प्रशासन की ओर से सुरक्षा, पेयजल, सफाई और दर्शन व्यवस्था के उचित प्रबंध किए गए हैं। श्रद्धालुओं को कतारों में व्यवस्थित ढंग से दर्शन करवाए जा रहे हैं, ताकि भीड़ के बीच किसी को असुविधा न हो। बाहरी राज्यों से पहुंचे श्रद्धालुओं ने बताया कि मां ज्वाला के दर्शन कर उन्हें आत्मिक शांति और आनंद की अनुभूति हुई। उन्होंने मंदिर प्रशासन की व्यवस्थाओं की सराहना करते हुए कहा कि दर्शन के दौरान उन्हें किसी प्रकार की परेशानी नहीं हुई। श्रद्धालुओं ने मां ज्वाला से अपने परिवार की सुख-समृद्धि, खुशहाली और मंगल की कामना की। नवरात्र के दौरान मंदिर में श्रद्धालुओं की बढ़ती आवाजाही के बीच प्रशासन की व्यवस्थाएं दर्शन प्रक्रिया को सुचारू बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं।

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