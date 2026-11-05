वीडियो: आईटीआई रैल में साक्षात्कार निजी कंपनी ने लिए साक्षात्कार, चार अभ्यर्थियों को रोजगार

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आईटीआई रैल में गुरुवार को सिरमौर की निजी कंपनी ने साक्षात्कार लिए। साक्षात्कार में चार अभ्यर्थियों ने दस्तावेजों की जांच करवाई। जांच के बाद कंपनी की ओर से मौके पर ही अभ्यर्थियों को ऑफर लेटर प्रदान किए गए। आईटीआई रैल के प्रधानाचार्य कपिल ठाकुर ने कहा चयनित अभ्यर्थियों को 16000 रुपये मासिक मानदेय, सब्सिडी भोजन, वर्दी सहित अन्य सुविधाएं प्रदान की जाएगी।

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