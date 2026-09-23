{"_id":"6ab3872afae1b6e91f04ca22","slug":"video-sujanpur-market-food-supply-department-action-2026-09-23","type":"video","status":"publish","title_hn":"हमीरपुर: सुजानपुर मुख्य बाजार में खाद्य पूर्ति विभाग की कार्रवाई, घरेलू गैस सिलेंडर किए जब्त","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

सुजानपुर मुख्य बाजार में खाद्य पूर्ति विभाग की टीम ने निरीक्षण अभियान चलाकर दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। विभाग की टीम बाजार की दुकानों पर पहुंचकर रेट लिस्ट की जांच कर रही है। इसके साथ ही दुकानों में व्यावसायिक गतिविधियों के लिए घरेलू गैस सिलेंडरों के इस्तेमाल की भी जांच की जा रही है। निरीक्षण के दौरान विभागीय टीम को जिन दुकानों में घरेलू गैस सिलेंडरों का व्यावसायिक उपयोग होता मिला, वहां कार्रवाई की गई। ऐसे सिलेंडरों को विभाग की टीम ने जब्त करना शुरू कर दिया है। खाद्य पूर्ति विभाग की इस कार्रवाई के बाद सुजानपुर मुख्य बाजार में दुकानदारों के बीच हलचल देखने को मिली। विभाग की टीम बाजार में अलग-अलग दुकानों का निरीक्षण कर रही है और नियमों के पालन की जांच की जा रही है। निरीक्षण अभियान के दौरान दुकानों पर रेट लिस्ट प्रदर्शित किए जाने की भी जांच की जा रही है। विभाग की टीम यह देख रही है कि दुकानों पर आवश्यक जानकारी निर्धारित तरीके से उपलब्ध है या नहीं। इसके साथ ही घरेलू गैस सिलेंडरों के व्यावसायिक इस्तेमाल को लेकर भी विशेष रूप से कार्रवाई की जा रही है। खाद्य पूर्ति विभाग के निरीक्षक लवनीत डोगरा ने बताया कि विभाग की टीम सुजानपुर मुख्य बाजार में निरीक्षण कर रही है। उन्होंने कहा कि इस दौरान दुकानों में रेट लिस्ट की जांच के साथ-साथ घरेलू गैस सिलेंडरों के व्यावसायिक उपयोग पर भी कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने बताया कि निरीक्षण की कार्रवाई अभी जारी है।

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