{"_id":"6b0438e1eb8bef0972081b6f","slug":"video-cm-sukhvinder-sukhu-says-the-bjp-divided-into-five-factions-2026-11-23","type":"video","status":"publish","title_hn":"हमीरपुर: सीएम सुखविंद्र सुक्खू बोले- पांच गुटों में बंटी भाजपा दिशाहीन, विपक्ष ने विधानसभा के चार दिन बर्बाद किए","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
हमीरपुर: सीएम सुखविंद्र सुक्खू बोले- पांच गुटों में बंटी भाजपा दिशाहीन, विपक्ष ने विधानसभा के चार दिन बर्बाद किए
मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि पार्टी पांच गुटों में बंटी है और दिशाहीन हो चुकी है। आपसी खींचतान के कारण विपक्ष विधानसभा में प्रभावी भूमिका नहीं निभा पाया। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा ने शीतकालीन सत्र के चार दिन बर्बाद किए। जब सदन में पूर्व भाजपा सरकार के कार्यकाल की कमियों पर चर्चा शुरू हुई तो विपक्ष ने अंतिम दिनों में वाकआउट कर दिया। मुख्यमंत्री ने नादौन में पत्रकारों से बातचीत के दौरान यह बात कही।
भाजपा के काम रोको प्रस्ताव पर उन्होंने कहा कि विधानसभा में जनहित के मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए थी, लेकिन विपक्ष ने सहयोग करने के बजाय सदन से बाहर जाने का रास्ता चुना। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर की ओर से उठाए गए राजकोषीय घाटे के सवाल पर मुख्यमंत्री ने घाटा होने की बात स्वीकार की। उन्होंने कहा कि सरकार के तीन बजटों के आकलन से प्रदेश की अपनी आय में करीब चार हजार करोड़ रुपये की बढ़ोतरी सामने आई है। सुक्खू ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने प्रदेश में पुरानी पेंशन योजना लागू की। इसके चलते केंद्र ने 1600 करोड़ रुपये की राशि काटी। पहले प्रदेश को 77 वर्षों तक हर साल आठ हजार करोड़ रुपये आरडीजी के रूप में मिलते रहे, लेकिन अब यह राशि भी रोक दी गई है। इसके बावजूद चार साल के कार्यकाल में सरकार ने आर्थिक चुनौतियों का सामना किया है। अब प्रदेश में वेतन और पेंशन को लेकर संकट नहीं है। हिमाचल आत्मनिर्भर बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।