हिमाचल प्रदेश सरकार ने सरकारी कर्मचारियों की सामान्य भविष्य निधि (जीपीएफ) और अन्य समान निधियों में जमा राशि पर अक्तूबर से दिसंबर 2026 तक 7.1 फीसदी ब्याज देने का फैसला लिया है। वित्त विभाग ने वित्त वर्ष 2026-27 की तीसरी तिमाही के लिए ब्याज दर निर्धारित करते हुए इस संबंध में संकल्प जारी कर दिया है। इसके तहत पहली अक्तूबर से 31 दिसंबर तक कर्मचारियों के जीपीएफ खातों में जमा राशि पर 7.1 फीसदी सालाना ब्याज दर लागू रहेगी।

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वित्त विनियमन विभाग की ओर से नवंबर में जारी प्रस्ताव में इसकी घोषणा की गई है।