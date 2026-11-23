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हमीरपुर: नरेश ठाकुर बोले- नशे से दूर रहकर खेलों को अपनाएं युवा
राज्य नशा निवारण बोर्ड के संयोजक एवं सलाहकार नरेश ठाकुर ने युवाओं से नशे से दूर रहकर खेलों को अपनाने की अपील की है। सोमवार को राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला चबूतरा में चिट्टा मुक्त हिमाचल अभियान के तहत आयोजित सेमिनार में उन्होंने कहा कि युवा अपनी ऊर्जा खेलों और सकारात्मक गतिविधियों में लगाएं। उन्होंने कहा खेलो हिमाचल चिट्टा मुक्त अभियान 2026 के तहत राज्य, जिला और उपमंडल स्तर पर क्रिकेट, वॉलीबाल, कबड्डी, बैडमिंटन, एथलेटिक्स, हॉकी, कुश्ती और रस्साकशी की प्रतियोगिताएं करवाई जाएंगी। इनमें लाखों रुपये के पुरस्कार रखे गए हैं। इस मौके पर प्रधानाचार्य संजय धीमान, जिला बॉक्सिंग संघ के अध्यक्ष अनिल मनकोटिया, स्थानीय प्रधान रजनीश कुमार और स्कूल के शिक्षक उपस्थित रहे।
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