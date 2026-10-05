{"_id":"6ac365fc42d5de30920fd97c","slug":"video-bhoranj-1732-crore-31-development-projects-inauguration-foundation-stone-2026-10-05","type":"video","status":"publish","title_hn":"हमीरपुर: भोरंज में 17.32 करोड़ के 31 विकास कार्यों की सौगात, विधायक सुरेश कुमार ने किए शिलान्यास-उद्घाटन","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

हमीरपुर के भोरंज विधानसभा क्षेत्र में सोमवार को विकास कार्यों को लेकर बड़ा कार्यक्रम हुआ। विधायक सुरेश कुमार ने करीब 17.32 करोड़ रुपये की लागत वाले 31 विकास कार्यों के शिलान्यास और उद्घाटन किए। इनमें 16.67 करोड़ रुपये के 21 कार्यों के शिलान्यास और करीब 64.59 लाख रुपये के 10 रेन शेल्टर एवं भवनों के लोकार्पण शामिल हैं। विधायक ने कहा कि पिछले साढ़े तीन वर्षों में क्षेत्र में विकास की नई गाथा लिखी गई है।

... और पढ़ें