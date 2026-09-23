{"_id":"6ab39721698fd8cfea031e6a","slug":"video-sudhir-sharma-appears-before-vigilance-dharamshala-disproportionate-assets-case-2026-09-23","type":"video","status":"publish","title_hn":"कांगड़ा: विजिलेंस के सामने दूसरी बार पेश हुए सुधीर शर्मा, आय से अधिक संपत्ति मामले में पूछताछ","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

धर्मशाला से भाजपा विधायक और पूर्व मंत्री सुधीर शर्मा बुधवार को राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (विजिलेंस) धर्मशाला के समक्ष पेश हुए। वे आय से अधिक संपत्ति और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत दर्ज मामले की जांच के सिलसिले में दूसरी बार ब्यूरो थाना पहुंचे। सुधीर शर्मा बुधवार दोपहर करीब 1 बजे विजिलेंस कार्यालय पहुंचे। इस दौरान उनके साथ उनके अधिवक्ता मौजूद रहे। विधायक के विजिलेंस कार्यालय पहुंचने की जानकारी पहले से होने के कारण पुलिस थाना की टीम और एएसपी आरपी जसवाल भी मौके पर मौजूद रहे। सुधीर शर्मा के खिलाफ विजिलेंस ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज की है। उपलब्ध रिपोर्टों के अनुसार, जांच में उनकी संपत्तियों, आय के स्रोतों और संबंधित वित्तीय रिकॉर्ड की पड़ताल की जा रही है। इस मामले में सुधीर शर्मा इससे पहले भी विजिलेंस के सामने पेश हो चुके हैं। 18 अगस्त 2026 को धर्मशाला में हुई पिछली पूछताछ करीब दो घंटे चली थी। उस समय बाहर आने के बाद उन्होंने विजिलेंस की जांच से जुड़े सवालों पर अपनी प्रतिक्रिया भी दी थी। बुधवार को दूसरी पेशी के दौरान सुधीर शर्मा अपने अधिवक्ता के साथ विजिलेंस कार्यालय पहुंचे। अब जांच एजेंसी की ओर से उनसे मामले से जुड़े दस्तावेजों और संपत्ति एवं आय से संबंधित बिंदुओं पर पूछताछ की जा रही है। मामले में विजिलेंस की जांच अभी जारी है। इसलिए जांच के अंतिम निष्कर्ष सामने आने तक आरोपों को आरोप के रूप में ही देखा जाना है।

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